DUE LUPI MORTI NEL PARCO DELLA MAIELLA, INDAGA LA FORESTALE

CRONACA. ATELETA. Due lupi sono stati ritrovati morti in localita' 'La Posta' a 1500 metri di altitudine, nel comune di Ateleta all'interno del Parco nazionale della Maiella. Oltre a questi due esemplari e' stata trovata morta anche una volpe. Non essendo presenti sulle carcasse fori da arma da fuoco le indagini del Corpo forestale dello Stato sono tese a rilevare eventuali segni di avvelenamento, mettendo in atto, insieme al personale del Parco della Maiella, i protocolli previsti i nquesti casi. Il territorio dove sono stati ritrovati gli animali morti e' meta di cercatori di funghi e tartufi e non si esclude l'ipotesi di una "faida" tra gli esterni e quelli del posto, che attraverso il posizionamento di bocconi avvelenati cercano di eliminare i cani dei concorrenti Le carcasse dei lupi e della volpe sono state inviate all'Istituto zooprofilattico di Teramo per l'indagine necroscopica e istologica, con l'analisi dei liquidi biologici e dei tessuti.28/11/2011 13:07