CRONACA. PESCINA. Un carabiniere di 37 anni, C. T., in servizio alla stazione di Collarmele (L'Aquila) si è tolto la vita con un colpo di pistola all'interno della sua abitazione a Pescina. Si ignorano i motivi alla base del gesto. Il corpo senza vita è stato trovato dalla moglie nel momento in cui è rientrata in casa nella tarda mattinata. Il carabiniere non ha figli. Le indagini sono della Procura della Repubblica di Avezzano.28/11/2011 13:00