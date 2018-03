COLLETTA ALIMENTARE: IN ABRUZZO DONATE 211,72 TONNELATE DI PRODOTTI

CRONACA. ABRUZZO. Ieri, nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in Abruzzo sono state donate 211, 72 tonnellate di alimenti, raccolti da oltre 4 mila volontari in circa 200 punti vendita di tutta la regione. Nel 2010, le tonnellate raccolte sono state 217 e, pertanto, quest’anno si è registrata una leggera flessione del 2,7 per cento. Nel dettaglio, a Pescara e provincia sono state raccolte 62,291 tonnellate, a Teramo 62,756, a Chieti 55,12 e a L’Aquila 31,55. Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti agli oltre 33 mila poveri dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante 193 enti convenzionati. 28/11/2011 10:10