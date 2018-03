AUTOSTRADE: A25; CHIUSURA SVINCOLO CHIETI-PESCARA

CRONACA. PESCARA. La Concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a causa di urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 del 30 novembre e del 1 dicembre alle ore 7 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa di entrata in autostrada dello svincolo di Chieti/Pescara, limitatamente al traffico diretto verso Roma/L'Aquila/Teramo. Per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo è consigliato l'ingresso in autostrada allo svincolo di Scafa/Alanno. 25/11/2011 16.39