BIGLIETTERIA SELF SERVIICE (PER I TRENI) ALL’AEROPORTO DI PESCARA

CRONACA. PESCARA. Una moderna emettitrice automatica di biglietti ferroviari è attiva all’interno dell’aeroporto di Pescara. La self service, di ultima generazione, consente l’acquisto con bancomat e carte di credito di tutti i tipi di biglietti (regionali e nazionali con prenotazione- Intercity, Eurostar e Alta Velocità). Installata nell’area adiacente le partenze e il check-in, agevola i viaggiatori che vogliono programmare la prosecuzione del viaggio in treno. Infatti, l’aeroporto d’Abruzzo è collegato alla linea Adriatica attraverso la stazione di Pescara (raggiungibile con il bus urbano linea 38) e alla linea Pescara - Roma attraverso quella di Chieti (raggiungibile con autobus Arpa). Progettate per funzionare in modalità wi-fi, senza necessità di cablaggio alla rete FS o ADSL, grazie a una chiavetta GPRS, le self-service possono essere installate semplicemente collegandole a una presa di corrente. Il loro funzionamento è così garantito in qualunque sito esterno, rendendo possibile l’acquisto di tutte le tipologie di biglietti della lunga percorrenza, comprese le Frecce. Le nuove emettitrici sono utilizzabili anche per i cambi prenotazione, che avvengono attraverso la semplice lettura del codice a barre del biglietto da cambiare, evitando al cliente qualsiasi inserimento manuale. 25/11/2011 13:54