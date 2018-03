A MOSCUFO IL RADUNO DI ZAMPOGNARI

MOSCUFO. A Moscufo si respirerà aria di zampogna.L’appuntamento con la terza edizione del raduno regionale degli zampognari è previsto il 27 novembre. L’evento è organizzato dal Comune di Moscufo in collaborazione con l’Accademia dei transumanti degli Abruzzi, con le associazioni del paese (la Pro Loco, il Comitato festa e il “Movimento per Moscufo - Scout Moscufo”) . Tra gli invitati, oltre agli artisti che si esibiranno per le strade della cittadina, ci sarà una delegazione di Urbania (Pesaro e Urbino) un paese che ha lo stesso patrono di Moscufo, San Cristoforo. Dopo l’accoglienza nella sala consiliare del Comune alle 9.30 ci sarà un incontro dibattito “Evoluzione storica dello Zampognaro” e poi via libera alle zampogne e agli appuntamenti musicali per le vie del paese (sono previsti anche due concerti nelle chiese di Moscufo). Alle ore 16.00 il concerto aperitivo animerà Chiesa Madonna della Pietà mentre quello di chiusura,con la partecipazione di tutti gli zampognari intervenuti, si terrà in Chiesa San Cristoforo.25/11/2011 09:09