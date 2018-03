UDA, ATTIVATO IL MASTER DI SECONDO LIVELLO IN BUSINESS INNOVATION

UNIVERSITA’. CHIETI. L'Universita "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha attivato la terza edizione del Master di secondo livello in “Business Innovation”. Il Master—attivato nel Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Scienze Manageriali e interamente finanziato dalla Regione Abruzzo -- prevede sei moduli di insegnamento, il primo dei quali in lingua inglese. I docenti coinvolti provengono dal Capital Markets Cooperative Research Centre di Sydney, dall'Università di Sydney, dall'Imperial College di Londra, dall'Università di Rotterdam e dalla Queensland University of Technology. L’offerta formativa prevede, inoltre, 150 ore di attività laboratoriali e testimonianze di esperti provenienti dal mondo delle imprese. Tra queste ultime attività spicca l'orientamento in uscita denominato "orizzonte lavoro" che sarà curato dall'AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) di Abruzzo e Molise. Il Master prevede l'integrazione delle 400 ore di aula con 400 ore di stage. Tra le imprese che hanno dato la propria disponibilità, si possono annoverare De Cecco, Emsar, Fater, Glomeria Therapeutics, IAC, Indesit, KPMG, Micron, Nestle, Pilkington, Proger, Universo, Villa Maria, MediaPharma.24/11/2011 17:17