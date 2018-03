VIOLENZA SULLE DONNE, FLASH MOB A TERAMO

CRONACA. TERAMO. Sono 10 milioni le donne tra i 14 e i 59 anni che hanno subito molestie o ricatti sessuali nel corso della vita. Sono 900 mila i ricatti sessuali che avvengono sul lavoro e 500 mila gli stupri o i tentati stupri. Questi i dati Istat. La violenza domestica è la forma di violenza più diffusa nel mondo. Almeno il 20% delle donne ha subito abusi fisici o violenza sessuale. Fino al 70% degli omicidi di donne avviene per mano del partner o dell'ex (dati Amnesty International). Il Comitato SeNonOraQuando di Teramo lancia la sua prima iniziativa pubblica facendosi carico di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni e organizza per domani 25 novembre - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - in piazza Martiri della libertà di Teramo dalle ore 18.30 il flash mob per dire no alla violenza sulle donne. Si daranno appuntamento artisti, ballerini, attori, musicisti, performer, ma anche donne e uomini normali, curiosi e di buona volontà. 24/11/2011 16:57