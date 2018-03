LAVORI PESCARA GAS: DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E FERMATA IN VIA SCARFOGLIO

PESCARA. Oltre un mese di lavori per il rifacimento completo della rete di distribuzione del gas metano. Sono quelli che partiranno oggi e che si concluderanno solo il prossimo 30 dicembre, interessando via Scarfoglio e via Paolo De Cecco per la sostituzione della rete dei sottoservizi. Ultimate le opere potrà aprire il cantiere appaltato dall’amministrazione comunale per il rifacimento anche di strade, marciapiedi, impianti della pubblica illuminazione e rete fognaria. Il Comune ha convocato tutte le società di servizi per realizzare un coordinamento tra i lavori del Comune e quelli realizzati da Pescara Gas, società telefoniche, Aca, Ato e pubblica illuminazione. L’obiettivo è quello di aprire cantieri insieme per evitare che prima intervenga il Comune per rifare la strada e dopo due giorni magari interviene una società esterna perché si è accorta di dover rifare le fogne o le condutture del gas, con il risultato di trasformare le strade in eterni cantieri. Per consentire l’agevole e il rapido svolgimento delle opere che partiranno questa mattina il Comune ha adottato un’ordinanza che da oggi, e sino al prossimo 15 dicembre prevede l’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata per tratti in via Scarfoglio dalle 8 alle 17. Dal 15 dicembre divieto di sosta, di transito e di fermata, sempre per tratti, in via De Cecco dove i lavori proseguiranno sino al 30 dicembre, sempre dalle 8 alle 17. Intanto, con lo spostamento del cantiere di Pescara Gas, il Comune partirà con le proprie opere in via Scarfoglio senza soluzione di continuità. 24/11/2011 09:03