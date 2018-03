Tv, troupe di "Sereno variabile" multata a Vasto

CRONACA. VASTO. A Vasto per effettuare le riprese di una puntata dedicata alla splendida riserva naturale di Punta Aderci, una troupe di "Sereno Variabile" e' stata contravvenzionata dai Vigili Urbani. Inviata, regista e tecnici della seguita trasmissione ideata e condotta da Osvaldo Bevilacqua l'hanno presa, pare con filosofia, un po' meno il conducente la vettura, che, oltre alla multa, si e' visto decurtare 4 punti dalla patente di guida. E' successo che ieri sera, per lasciare l'auto in sosta nel centro storico, l'auto di servizio della troupe ha "violato" l'anello di Piazza Rossetti interdetto al traffico. Inflessibili, i "fischetti" in servizio hanno contestato subito l'infrazione. 07/10/2010 8.12