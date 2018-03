VILLA SANTA MARIA, ARRESTATO IL PIRATA DELLA STRADA UBRIACO

CRONACA. VILLA SANTA MARIA. E’ stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare il giovane rumeno che, l’11 novembre scorso, guidando ubriaco, con la patente sospesa e senza copertura assicurativa, aveva provocato un incidente stradale nel centro di Villa Santa Maria tagliando la strada ad una Fiat 500 che viaggiava in direzione di marcia opposta ed era scappato cercando di far perdere le proprie tracce. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Lanciano Dr. Canosa, su richiesta del Procuratore Dr.Menditto, concordando gli esiti delle approfondite investigazioni condotte dai Carabinieri della Stazione di Villa Santa Maria agli ordini del Maresciallo DI TORO, ha infatti disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del 32 enne rumeno, ravvisando a suo carico delle specifiche esigenze cautelari scaturite dalla sussistenza di un concreto pericolo che lo stesso potesse commettere reati della stessa specie.23/11/2011 09:50