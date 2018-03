Sicurezza, controllo a tappeto in palazzina di via Isonzo a Montesilvano

CRONACA. MONTESILVANO. Un controllo di tutte le forze dell'ordine è stato effettuato in mattinata in una palazzina di otto piani in via Isonzo a Montesilvano, con lo scopo di identificare gli occupanti dei 44 appartamenti. Alcuni stranieri non avevano il documento di identità e perciò sono stati avviati gli accertamenti del caso. Obiettivo del controllo odierno è anche il controllo dell'immigrazione. Quella di via Isonzo, infatti, è una zona ad alta concentrazione di extracomunitari. L'operazione è stata decisa dal tavolo tecnico interforze, su proposta dei Carabinieri di Montesilvano. 06/10/2010 19.26