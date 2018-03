DISTILLATI D’ARTE, MOSTRA CON ASTA A PESCARA

ARTE. PESCARA. Dopo la mostra "Distillati d'Arte Contemporanea" presso la sede dell'Aurum di Pescara, dal prossimo 23 novembre le opere saranno esposte con ingresso gratuito nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo, fino al 3 dicembre. In questa occasione la mostra si arricchisce di 50 opere grafiche di maestri del 900 italiano e di altri 8 pezzi unici, donati dagli artisti al Museo, in occasione dell'iniziativa "Cento artisti per l'Aquila". A conclusione della mostra, tutte le opere esposte e generosamente donate dagli Artisti verranno messe all'asta, e il ricavato sarà interamente utilizzato per finanziare le attività istituzionali della Fondazione Genti d'Abruzzo. L'asta si terrà domenica 4 dicembre alle ore 18:00 nella Sala Giovanni Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme 58 a Pescara.23/11/2011 07:52