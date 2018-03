PREMIO TERRITORIO ABRUZZO: IL TERRITORIO FOTOGRAFATO DAI RAGAZZI

FOTOGRAFIA. PESCARA. Il 30 novembre, alle ore 10.30 presso l’Aula Rossa della facoltà di Architettura di Pescara, Achille Bonito Oliva e Oliviero Toscani presenteranno il Premio Territorio Abruzzo Premio Fondazione Aria. Il concorso promosso da Aria Fondazione industriale adriatica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione col Politecnico Di Milano e dell’Università G. D’Annunzio di Pescara, permetterà agli studenti liceali di raccontare aspetti tipici del territorio Abruzzo (come i vecchi mestieri), in collaborazione con artisti e docenti di grande spessore. Il tema scelto quest’anno, per l’edizione 2011/2012 è “Razza Abruzzo: 1001 lavori”. I partecipanti dovranno immortalare, con fotografie, volti e persone che incarnano i mestieri vecchi e nuovi del sistema economico abruzzese affiancati da docenti che proporranno agli studenti moduli su cui lavorare.22/11/2011 16:57