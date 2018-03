Da anni picchiata dai figli trova il coraggio di farli arrestare

CRONACA. PESCARA. Stamani, alle ore 07:00 circa, i Carabinieri della Stazione Pescara Colli hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pescara, per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, Marco Zamponi, di 38 anni e Augusto Zamponi di 43 anni, entrambi pregiudicati e tossicodipendenti. I due fratelli, in più occasioni, al fine di ottenere i soldi, hanno minacciato la madre costringendola a consegnare loro il denaro per acquistare sostanze stupefacenti, instaurando all’interno delle mura domestiche un vero e proprio clima di terrore. 06/10/2010 19.20