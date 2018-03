ONCOLOGIA DOMICILIARE: A L’AQUILA 10.000 VISITE

SANITA’. L’AQUILA. Il Servizio di Oncologia Domiciliare di L’Aquila per la Vita ha effettuato la visita numero 10.000. Dal 1° Gennaio 2011 al 18 Novembre sono state effettuate 3.245 visite domiciliari, con un incremento del 12.2% rispetto all’intero 2010. In questo stesso periodo, è stata registrata una notevole crescita delle prestazioni dell’Unità Operativa di Oncologia Medica, in termini di numero dei ricoveri, -spiegano i responsabili- riduzione della durata della degenza media ed aumento del turn-over.L’Aquila per la Vita ringrazia quanti hanno reso possibile, senza alcun finanziamento pubblico, il raggiungimento di questi risultati. 21/11/2011 08:58