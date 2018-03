EX CAMPARI, SOTTOSCRITTO L'ACCORDO PER ACQUISIZIONE STABILIMENTO

CRONACA. SULMONA. Oggi è stato definitivamente sottoscritto l’accordo che prevede l’acquisizione dello stabilimento ex Campari di Sulmona attraverso la consociata Spumador spa. La notizia è particolarmente positiva», commenta l'onorevole Paola Pelino, «sia perché ridà serenità alla maestranze in mobilità, sia perché rappresenta un’importante inversione di tendenza rispetto alle numerose dismissioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni varie aziende dell’area peligna. Da questo importante risultato traggo auspicio ed impegno che le altre vertenze possano godere del lavoro di squadra che in questo caso è stato determinante per la buona riuscita dell’operazione». 18/11/2011 17.23