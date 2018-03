TUTELA DEL TERRITORIO, A VASTO CI CERCANO ATTIVISTI

CRONACA. VASTO. Si è costituito a Vasto il Comitato Cittadino per la Tutela del Territorio. Il comitato è aperto a chiunque abbia a cuore la tutela della salute e lo sviluppo sostenibile, ambientale ed economico, del comprensorio vastese, a prescindere da ogni appartenenza ad associazioni o partiti. Chi aderisce lo fa a titolo personale. Il Comitato intende operare «vigilando ed attuando qualsiasi iniziativa utile e necessaria in tal senso non tralasciando di agire anche nei confronti di tutti gli Organi istituzionali preposti». Al momento l'attenzione dell'associazione è rivolta all’installazione della centrale a biomasse già autorizzata e agli altri progetti industriali di tipo insalubre previsti o già esistenti nell’area di protezione esterna della Riserva di Punta Aderci e nelle adiacenze dell’omonimo sito Sic. Per dare voce a quanti condividono la battaglia domenica 20 novembre (per tutta la giornata), in Piazza Diomede, inizieremo una raccolta firme. 17/11/2011 8.49