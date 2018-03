Gianni Di Cosmo lascia il Chieti Basket

CHIETI. Il Presidente lascia dopo 12 anni, si chiude con queste parole l’era Di Cosmo.

«Con grande dispiacere comunico che la mia avventura con la Pallacanestro finisce oggi», ahdetto DI Cosmo, «Sono stati dodici anni di grande passione, di grande dedizione, di notevoli sacrifici economici, conditi da grandi gioie, densi di grande orgoglio, nel vedere la squadra della mia città competere con chi ha scritto la storia della pallacanestro in Italia e purtroppo, ma culminati anche in un finale mesto e doloroso. La retrocessione in serie B, oltre che un dramma interiore, è stata per me anche un grave danno economico, in quanto ha quasi azzerato il valore della società. Per questo motivo comunico che non riscriverò la squadra nel campionato di serie B».



«La società, viste le attuali concrete possibilità», ha aggiunto Di Cosmo, «farà domanda di ripescaggio in serie A2, al fine di essere pronta, qualora qualcuno volesse farsi avanti, a proseguire il cammino glorioso di questi anni. Ci tengo a precisare che in caso di ripescaggio in A2 non sarà mia intenzione cedere il titolo fuori dalla mia città. In questi giorni si sono avvicinati a questa Società alcuni imprenditori, ai quali ho dato la mia massima disponibilità e tutta la collaborazione necessaria per illustrare gli ingenti costi di gestione e gli adempimenti da onorare e, nel contempo, per aiutarli a valutare l’investimento da fare. Preciso che di una eventuale cessione niente verrà a me, gli eventuali interessati dovranno valutare alla luce della esposizione debitoria, gli investimenti necessari per rilevare il titolo e disputare il campionato di A2».



«Un pensiero profondo di grande affetto e ringraziamento va a tutti i tifosi che in questi anni hanno sofferto e gioito con me. Avrei voluto fare di più», ha aggiunto Di Cosmo, «Non ci sono riuscito! A tutte le istituzioni cittadine che, tranne qualche eccezione, nulla o quasi hanno fatto per valorizzare un’eccellenza cittadina, rivolgo l’invito ad “aiutare” nel senso più ampio possibile chi, nel bene o nel male, farà qualcosa per la nostra città. A tutti gli sponsor, soprattutto ai piccoli sponsor della nostra città, a tutte le persone che nell’anonimato pubblicitario hanno contribuito economicamente, va il mio personalissimo ringraziamento, anche a nome di tutti gli sportivi della città. A chi ha condiviso quotidianamente con me le ansie, le preoccupazioni, le gioie e che ha quotidianamente ha dato il proprio contributo, senza nulla chiedere ma donando senza riserve, rivolgerò il mio più sentito ringraziamento in una forma privata. Grazie a tutti, confidando nella Vs amicizia, nella Vs comprensione e nel futuro della pallacanestro teatina».