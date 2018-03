Basket. Grande prova del Giulianova ma non basta. Bisceglie vince 51-61

GIULIANOVA. Per 35′ minuti l’Etomilu Giulianova ha cullato il sogno di portare a casa i due punti contro la corazzata Bisceglie, poi la serata magica dello straordinario Gianmarco Leggio, autore di ben 6 triple di cui 4 negli ultimi 10′, e la presenza a centro area di Antonelli hanno consentito agli ospiti di portare a casa la diciannovesima vittoria stagionale. Un 51-61 addirittura fin troppo penalizzante per il quintetto giuliese, per lunghi tratti della gara assolutamente perfetto specie nella metà campo difensiva.

Dopo la pesante sconfitta contro Valdiceppo ci si aspettava dall’Etomilu Giulianova un inizio gara di tutt’altro spessore rispetto a quanto visto a Perugia domenica scorsa, e tanto è stato. Contro un avversario di quelli tosti, i giallorossi hanno giocato un primo quarto praticamente perfetto, sia in attacco che in difesa, concedendo agli ospiti ben poco. Trascinati da un Bartolozzi in gran spolvero,autore di ben 13 punti nel solo primo quarto, i ragazzi di Francani, dopo essere partiti subito sul 10-2, arrivavano ad avere anche 12 punti di vantaggio sul 21-9 al 9′, costringendo, grazie ad una difesa accorta, gli ospiti a scelte di tiro a dir poco complicate.

Sotto di 10 lunghezze (21-11 al 10′) Bisceglie tornava in campo, dopo la prima pausa breve, decisamente rigenerata ed in meno di 60″ piazzava un parziale di 0-8 che riapriva la gara (21-19 al 11′). In questo frangente però Giulianova era brava a non disunirsi, e pur concedendo troppi secondi tiri, si aggrappava alla difesa e ad un paio di importanti giocate di Rosa e Gallerini che permettevano ai giallorossi di andare al riposo sul +2 (30-28).

Al ritorno in campo dopo qualche minuto interlocutorio (32-34 al 24′) coach Sorgentone trovava la chiave della gara in Gianmarco Leggio. Il lungo partito dalla panchina segnava in rapida successione due tiri dall’arco dei 6,75 metri che lanciavano Bisceglie sul +9 (36-45 al 27’42). Giulianova, fin lì abbastanza abulica in fase offensiva, si accendeva in un amen impattando la gara. Prima Colonnelli con una tripla, poi Ricci con un gioco da 4 punti ed infine ancora Colonnelli con un altra tripla confezionavano il parziale di 10-1 che portava le due squadre all’ultimo riposo in perfetta parità (46-46 al 30′).

L’ultimo quarto però era di marca pugliese. Gli ospiti si aggrappavano al solito Leggio che segnava quattro volte dalla lunga distanza spaccando in due la partita mentre Giulianova dal canto suo litigava con il canestro (46-54 al 35′). I giallorossi, innervositi da un paio di fischi alquanto dubbi ad opera di una coppia arbitrale non nella migliore serata, venivano puniti con tre falli tecnici che spegnevano ogni velleità di rimonta. Il primo canestro giallorosso arrivava solo al 38′ (49-58), con una tripla di Colonnelli ma gli ospiti erano bravi a gestire il vantaggio fino al 51-61 finale.





Etomilu Giulianova – Lions Basket Bisceglie 51-61 (21-11, 9-17, 16-18, 5-15)



Etomilu Giulianova: Simone Colonnelli 16 (1/4, 4/8), Riccardo Bartolozzi 15 (2/6, 3/3), Antonello Ricci 6 (1/2, 1/3), Simone De angelis 5 (1/6, 1/7), Danilo Gallerini 4 (2/6, 0/3), Stefano Cianella 3 (0/0, 1/2), Riccardo Rosa 2 (1/3, 0/0), Giuseppe Sacripante 0 (0/1, 0/3), simone Di diomede 0 (0/0, 0/0), Edoardo Magazzeni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 5 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Riccardo Bartolozzi 10) – Assist: 9 (Antonello Ricci 4)

Lions Basket Bisceglie: Gianmarco Leggio 18 (0/3, 6/9), Riccardo Antonelli 11 (4/11, 0/1), Marco Cucco 10 (2/4, 1/9), Alessandro Potì 9 (3/7, 1/5), Edoardo Di emidio 8 (2/2, 1/1), Enzo damian Cena 3 (0/0, 1/2), Santiago Bruno 2 (1/2, 0/1), Andrea Chiriatti 0 (0/2, 0/3), Antonio Falcone 0 (0/0, 0/0), Giovanni Esposito 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 46 14 + 32 (Gianmarco Leggio, Riccardo Antonelli, Marco Cucco, Santiago Bruno, Andrea Chiriatti 7) – Assist: 13 (Riccardo Antonelli 5)