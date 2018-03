Basket. Stasera super derby tra We're Ortona e Campli

ORTONA. Posticipa a Lunedì 20 Marzo il derby con l’Ortona la Globo Infoservice Campli. Dopo l’entusiasmante successo, nella gara di recupero con il Venafro, il quintetto di coach Millina, scende ad Ortona, forte del secondo posto in classifica, frutto di un girone di ritorno che parla di sette vittorie su otto confronti sin qui disputati. Certo l’impegno al PalaMelilla, non appare dei più agevoli per i farnesi, i quali devono confrontarsi con una squadra, la quale, nonostante tutti gli incidenti di percorso, nutre ancora delle fondate speranze, per entrare nella griglia dei play-off. Su undici gare casalinghe, la formazione allenata da coach Quilici, ha colto otto successi e rimediato tre sconfitte, quest’ultime ad opera del Bisceglie, del Senigallia e per ultimo ad opera del P.S.Elpidio. Quattro vittorie e quattro sconfitte, questo invece il bilancio nel girone di ritorno degli ortonesi, i quali in casa, hanno piegato due abruzzesi (Giulianova e Pescara) e Domenica scorsa, il fanalino di coda Monteroni. Rispetto al girone di andata, l’Ortona ha modificato in parte il proprio roster, sostituendo la coppia Svoboda-Mlinar, con l’esterno classe ’96 Bertocco e il play, classe ’94 Abassi. Tali innesti, insieme ad una condizione fisica ritrovata, hanno rilanciato in campionato le quotazioni di Gialloreto e compagni, i quali proprio in questa seconda parte del girone di ritorno, vogliono cercare di ottenere quei play-off, che all’inizio del campionato, al netto dei tanti infortuni accusati, sembrava già un dato acquisito. Per il Campli, questo ad Ortona, è invece il dodicesimo impegno esterno stagionale, con un bilancio oltremodo in attivo, considerando le otto vittorie e le sole tre sconfitte maturate lontano dal PalaBorgognoni. Petrucci e compagni a questo punto della stagione, vogliono certamente continuare a stupire, mantenendo quel rendimento, che ha permesso loro di posizionarsi momentaneamente, al secondo posto dietro la battistrada Montegranaro.



I farnesi sono consci delle difficoltà che incontreranno in terra ortonese, contro una squadra, dove le individualità tecniche non mancano, a cominciare dal massimo terminale offensivo Gialloreto, all’esperta ala Castelluccia, per finire a Gianluca Di Carmine, altro grosso protagonista della risalita in classifica del quintetto adriatico. Anche per questo derby in casa dell’Ortona, la formazione di coach Millina, scenderà in campo con tutti gli effettivi, anche se il duro confronto con il Venafro, dal punto di vista fisico, ha logorato e non poco Gatti e compagni. Queste le formazioni in campo Lunedì 20 Marzo al PalaMelilla di Ortona. We’re Basket Ortona: Castelluccia-Musso-Gialloreto-G.Di Carmine-Martone-A. Di Carmine-Martelli-Bertocco-Abassi-Agostinone. All. Quilici. Globo Infoservice Campli: Gatti-Norbedo-Bottioni-Serafini-Salafia-D’Arrigo-Petrazzuoli-Ponziani-Petrucci-Duranti. All. Millina. La gara valevole per la nona giornata del girone di ritorno, avrà inizio alle ore 21,00 e sarà diretta dai Sigg.ri: Vittori di Castorano (AP) e Bertuccioli di Pesaro (PU).