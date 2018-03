Basket. Sospiro di sollievo Giulianova. Batte Monteroni e torna al successo

GIULIANOVA. Dopo un mese esatto l’Etomilu Giulianova è tornata a giocare in casa, tanto infatti è passato dalla sconfitta contro Campli dello scorso 5 gennaio. E dopo tanto aspettare finalmente è giunta la vittoria tanto attesa che ha interrotto un filotto lungo 5 sconfitte consecutive. Contro Monteroni, giunta a Giulianova affamata di punti, non si poteva sbagliare e la formazione di Francani ha svolto al meglio il compito, vincendo in maniera netta con il punteggio finale di 71-59.

Ottima prestazione dei giallorossi che hanno disputato un’ottima prova di squadra contro una formazione, come quella salentina, dotata di buone individualità

Con Ricci in quintetto e Colonnelli ancora ad iniziare la gara dalla panchina, i giallorossi cominciavano la partita mettendo in campo tanta aggressività, specie in difesa, contro un Monteroni salito a Giulianova senza un giocatore cardine come Ingrosso. Questa aggressività si traduceva in un numero molto alto di palle recuperate: ben 10 nei primi dieci minuti, che però non portavano i giallorossi ad allungare nel punteggio in maniera decisa,complici le percentuali al tiro molto basse: 3 su 11 nel solo primo quarto. Dopo il 5-0 iniziale gli ospiti rimanevano attaccati all’Etomilu sfruttando le migliori percentuali e la buona verve del positivo Morciano e le triple di Zanotti (8-12 al 6’20). L’Etomilu, dopo un tempestivo time out di Francani, ritrovava canestri e fiducia chiudendo il primo quarto sul +3 (18-15) anche grazie alla buona verve della coppia Ricci-Gallerini.

Nel secondo periodo le triple di Colonnelli e Cianella e le zingarate del solito Ricci, consentivano all’Etomilu di aumentare il vantaggio fin quasi alla doppia cifra (30-22 al 14’10) e di incrementarlo fino al 20′ chiuso sul 41-30. In casa Monteroni, penalizzata dalle troppe palle perse, non erano sufficienti per rimanere in scia ai giallorossi i 17 punti della coppia Balic-Zanotti.

Nella seconda metà gara i ritmi offensivi dell’Etomilu subivano un leggero calo ma dall’altra parte del campo la fase difensiva non cedeva di un millimetro. L’unica tripla della gara di De Angelis ed un paio di buone iniziative di Rosa portavano i giallorossi sul +16 (48-32 al 23′) dando un deciso indirizzo alla gara. I salentini non si perdevano d’animo e con un parziale di 4-12, chiuso da una tripla di Leucci, a 90″ dallo scadere del quarto si riportavano sul -10 (52-42). Ci pensava poi Colonnelli con due triple a mandare le due squadre all’ultimo riposo sul 58-42.

Con 16 punti da gestire i giallorossi negli ultimi 10′ amministravano il vantaggio non facendosi trovare impreparati dal tentativo di rimonta degli ospiti. L’Etomilu controllava il quarto finale senza troppi patemi d’animo arrivando al 40′ sul punteggio di 71-59, suggellato dalla tripla finale di Sacripante.





Etomilu Giulianova – Quarta Caffè Monteroni 71-59 (18-15, 23-15, 17-12, 13-17)

Etomilu Giulianova: Simone Colonnelli 20 (3/4, 4/8), Antonello Ricci 15 (5/8, 1/4), Riccardo Rosa 12 (5/11, 0/1), Danilo Gallerini 8 (2/6, 1/5), Simone De angelis 7 (2/5, 1/8), Giuseppe Sacripante 3 (0/1, 1/2), Stefano Cianella 3 (0/0, 1/3), simone Di diomede 3 (1/1, 0/0), Edoardo Magazzeni 0 (0/0, 0/0), Giorgio Zacchigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Riccardo Rosa 10) – Assist: 17 (Antonello Ricci , Giuseppe Sacripante 4)

Quarta Caffè Monteroni : Amar Balic 13 (4/5, 1/3), Simone Zanotti 13 (2/7, 2/4), Emin Mavric 8 (4/6, 0/2), Lorenzo Calasso 7 (2/2, 0/1), Francesco Morciano 7 (1/1, 1/2), Alessandro Paiano 6 (3/7, 0/0), Francesco Leucci 5 (1/2, 1/6), Matteo Martina 0 (0/0, 0/1), Marco Quarta 0 (0/0, 0/0), Luca Quarta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Simone Zanotti 11) – Assist: 12 (Amar Balic 6)