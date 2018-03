Basket. La We're Ortona perde con il Porto Sant'Elpidio (70-82)

ORTONA. Si ferma ancora la We're Basket, questa volta sotto i colpi di Porto Sant'Elpidio, con il punteggio di 70-82 a favore degli ospiti.

Avvio di partita incommentabile, con Ortona che non riesce a realizzare e chiude il quarto sotto 6-29.

Nel secondo periodo arriva la reazione degli uomini di Coach Quilici, che cominciano a scaldarsi e realizzare, rosicchiando pian piano lo svantaggio ed arrivando alla pausa lunga sul -11.

Rimonta che continua nelle prime battute della terza frazione, con i biancoblù che riducono a 4 i punti di svantaggio, per poi mollare la presa, cedendo ancora una volta le redini dell'incontro ai marchigiani.

Gli ultimi 10' confermano solamente il controllo del match da parte della Malloni, che reagisce agli attacchi di una We're provata dall'iniziale rimonta.

Sconfitta che brucia, ma che non deve abbattere la squadra, che già giovedì ha l'occasione di riscattarsi, sempre in casa, nel recupero del match saltato contro il fanalino di coda Venafro causa neve settimana scorsa.





Tabellini



Ortona: Abassi n.e., G. Di Carmine 14, Gialloreto 14, Svoboda 7, Agostinone 0, Martone 11, A. Di Carmine 2, Martelli 6, Musso 4, Castelluccia 12;

Porto Sant'Elpidio: Fracassa n.e., Piccone 6, Catakovic 0, Cernivani 11, Balilli 0, Lodico 0, Fiorito 11, Lovatti 16, Romani 12, Cacace 26.