Basket. Inizio anno col botto: c'è Campli-Giulianova. Ortona gioca in casa

ABRUZZO. Comincia con un turno in trasferta il 2017 della Globo Infoservice Campli, che nel turno infrasettimanale di Giovedi 5 Gennaio, affronterà al Palacastrum, in un derby tutto abruzzese-teramano, il quintetto dell’Etomilu Giulianova. Otto sono i punti che dividono in classifica le due formazioni, con i farnesi a quota venti,al secondo posto, in coabitazione con S.Severo e Bisceglie, mentre i giuliesi, attualmente solitari, al nona posto, con dodici punti all’attivo. Quattro vittorie e tre sconfitte, questo il bilancio casalingo del quintetto allenato da coach Francani, che tra le proprie mura, ha già vinto due derby, avendo piegato Pescara, nella giornata inaugurale (69-57) e successivamente alla terza di andata, l’Ortona di Gialloreto, sconfitto anch’esso per dodici punti (75-63). Gli altri due successi, sono arrivati invece contro Valdiceppo (75-69) e Venafro (87-75), nell’ultimo impegno casalingo del Giulianova, prima della sosta. Le tre sconfitte al PalaCastrum, sono maturate, contro P.S.Elpidio, S.Severo e Montegranaro. Per il Campli di coach Millina, un impegno tutt’altro che agevole, contro una formazione che in casa sa giocare un basket aggressivo e ben organizzato.Rinnovato per 5/10 il roster, rispetto alla scorsa stagione, la Società del Presidente Sacripante, per cercare di centrare i play-off, ha chiamato in riva all’Adriatico, giocatori, che già lo scorso anno, avevano calcato i parquet della cadetteria, tra questi: i due esterni, Antonello Ricci ex S.Severo e Timperi ex Amatori Pescara, a loro, si sono poi aggiunti, il play/guardia classe ’91 Colonnelli, lo scorso anno a Fiorenzuola, in Serie C Gold, l’ala/centro classe ’96 Rosa, la scorsa stagione a Pesaro, in Serie C Silver, per finire al lungo classe ’92 ex Agropoli (serie A2) De Paoli.



Accanto a loro i confermati Sacripante, Cianella, De Angelis e il capitano Gallerini, che completano un roster, che in questo girone di andata, nonostante le difficoltà del campionato, si sta confermando a ridosso della zona play-off. A caccia invece del quinto successo esterno i farnesi, i quali scendono a Giulianova, ancora con problemi di formazione, viste le non perfette condizioni fisiche dei vari: Serafini, Salafia e Serroni, quest’ultimo, ancora alle prese con l’infortunio al gomito, che lo ha costretto a saltare ben tre gare di campionato. A Giulianova comunque il cecchino farnese, dovrebbe esserci, anche se inizialmente schierato in panchina. La gara valevole per quattordicesima giornata di andata, avrà inizio alle ore 21.00 e sarà diretta da Silvia Marziali di Roma e Mirko Picchi di Ferentino (Fr). Queste le formazioni in campo al PalaCastrum di Giulianova: Etomilu Giulianova: Sacripante-Gallerini-Cianella-Colonnelli-De Angelis-Ricci-Timperi-De Paoli-Rosa-Magazzeni. All.Francani. Globo Infoservice Campli: Gatti-Norbedo-Bottioni-Serafini-Salafia-Stucchi-Ponziani-Petrucci-Serroni-Duranti. All. Millina.





LA WE'RE ORTONA OSPITA VENAFRO PER LA PRIMA DEL NUOVO ANNO

Alla vigilia dell'Epifania la We're sarà impegnata nel primo incontro dell'anno contro il fanalino di coda Venafro. I molisani, ancora a secco di vittorie dopo 13 match disputati, sono il peggior attacco del campionato, con poco più di 64 punti realizzati a partita di media. Principali minacce degli ospiti sono Rossi (15 punti di media in 5 partite all'attivo con il 63% al tiro da 2) e Tamburrini (secondo miglior marcatore della squadra con 13.2 punti a partita), trascinatori di una squadra non particolarmente pericolosa fuori dall'arco dei tre punti.

Per Ortona è l'occasione di cominciare il nuovo anno con il sorriso, e riprendersi da un brutto finale di 2016. Coach Quilici avrà comunque a che fare con un'infermeria piena (problemi fisici per Castelluccia, Abassi e recupero non ancora ultimato del convalescente Musso), ma la speranza è quella di vedere i biancoblú ritornare alla vittoria proprio davanti ai propri tifosi.

La palla a due contro Venafro è fissata per Giovedì 5 Gennaio alle 20.30 al PalaMelilla