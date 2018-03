Basket. L'Amatori Pescara ospita Rimini. La Meta Teramo vola in Sicilia

ABRUZZO. Finalmente, dopo la sosta natalizia, ricomincia il campionato di Serie B. Il ritorno in campo è da non perdere: le ultime due giornate del girone d’andata si giocheranno a strettissimo giro di giostra e determineranno pesantemente le posizioni in classifica.

L’Amatori giocherà in casa contro Rimini mercoledì 4 gennaio, alle 20:30, per poi tornare in campo già domenica 8, a Campli, alle ore 18:00, in un caldissimo derby di alta quota.

Pescara riparte dopo aver ottenuto un filotto di sei vittorie consecutive e dopo aver mantenuto inviolato, fino ad ora, il palazzetto casalingo. Mercoledì sera riceverà, al Palaelettra, la visita di una delle squadre che hanno figurato meglio in questo scorcio di campionato. I Crabs di Rimini hanno totalizzato fino ad ora 7 vittorie e soprattutto si sono distinti come una squadra capace di lottare fino all’ultimo possesso anche contro le big del girone. I ragazzi di Coach Maghelli venderanno cara la pelle, con un gioco molto rapido e parecchio aggressivo, forti delle mani calde del play Davide Batman Meluzzi, di Luca Pesaresi (ormai una certezza in Serie B) e di Leonardo Battistini. Sotto le plance, a far la guerra con i lunghi pescaresi, ci sarà uno dei giocatori più esperti del girone, quel Charlie Foiera, ala/pivot di 207 centimetri, già visto in Abruzzo con la canotta di Roseto ormai più di un decennio fa.

L’Amatori dovrà stare molto attenta, davanti a una squadra in fiducia e con giocatori importanti. Dovrà essere brava, con il fondamentale apporto del proprio pubblico, a far valere la sua proverbiale organizzazione di gioco per mettere i bastoni tra le ruote all’attacco ospite: l’efficacia della difesa architettata da Coach Salvemini è comunque già sottolineata dalle statistiche, che vedono Pescara come seconda miglior difesa del girone.

A proposito di numeri: per quanto le statistiche individuali abbiano sempre valore relativo, soprattutto in un contesto, come quello pescarese, molto votato al gioco di squadra, fa piacere sottolineare come il 2017 si apra con Simone Pepe, Emidio Di Donato ed Andrea Capitanelli in cima alle classifiche di rendimento. Il primo è in cima alla classifica dei bomber del girone, Di Donato è in vetta a quella dei rimbalzi offensivi e Big Cap è il re delle stoppate.

Vi invitiamo, dunque, ad assistere dal vivo alla prestazione dei giocatori biancorossi e a questo interessante incrocio, tra due squadre molto convincenti, che sicuramente offriranno un grande spettacolo. L’appuntamento è al Palaelettra, mercoledì 4 gennaio alle ore 20:30. Chi non potesse assistere, potrà seguire come sempre i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook oppure utilizzare il Netcasting del sito della Lega Pallacanestro.

Ricordiamo nuovamente che l’Amatori tornerà il campo già domenica 8 gennaio, nella non lontana Campli. Un difficile giro di boa, in cui l’Amatori avrà bisogno del suo pubblico per spiccare definitivamente il volo verso le zone nobilissime della classifica, continuando a sognare anche nel 2017 come ha fatto, alla grande, durante l’anno appena concluso.





IL TERAMO VOLA IN SICILIA. C'È IL CEFALU'



Finite le vacanze, la Meta Teramo torna sul parquet per riprendere il cammino nel girone C della serie B. I biancorossi saranno di scena stasera, sul difficile campo siciliano del Cefalù per la penultima giornata del girone di andata, andata che si chiuderà domenica prossima quando nel Palascapriano arriverà Cassino.

Il 2016 si è concluso nel migliore dei modi con il successo su Barcellona e la squadra, che si è allenata anche durante il periodo natalizio, vuole cominciare bene il nuovo anno. Non sarà facile, ma Gaeta e compagni, partiti questa mattina alla volta della Sicilia, vogliono tentare il colpaccio per allungare il passo in classifica, una classifica che vede ad oggi i biancorossi in piena zona play off. Questo il commento di coach Bianchi sugli avversari: “Cefalù ha conservato tre quinti dello "starting-five" dell'anno scorso, protagonisti della fase finale proprio contro Teramo: il tuttofare Mollura, Malagoli e il tiratore Sodero. I nuovi – sottolinea il coach biancorosso- sono due giocatori extra lusso per la categoria, l'esperto playmaker Jordan Losi, che fino a qualche stagione fa diceva la sua in A2, e l'argentino Emiliano Paparella. Valida anche la panchina, che può contare sull'esterno Tinto e sui lunghi Biordi e Terrasi. È una squadra molto ben allenata, con un solido sistema di gioco che, non a caso prima della pausa, ha sfiorato il colpo a Palestrina. Coach Luca Ciaboco infatti, è uno degli allenatori più navigati del girone. I nostri obiettivi tattici: arginare il loro contropiede, limitare la grande pericolosità in post basso di Malagoli e Mollura, disinnescare il tiro da 3 punti, non concedendo vantaggi sul penetra e scarica. Sarà una partita durissima – commenta Bianchi- in un impianto dove il fattore campo si fa sentire, ma siamo determinati a giocarcela”.

In casa biancorossa, tutti i componenti il roster godono di ottima salute e coach Bianchi può finalmente contare su tutti gli effettivi a sua disposizione. La sfida con Zannella Basket Cefalù si giocherà domani sera alle 20:30 nel Palazzetto Geodetico di Via Aldo Moro, e sarà diretta dalla coppia arbitrale Andrea Bernassola di Palestrina e Dario Di Gennaro di Roma. Aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sulla nostra pagina facebook (Teramo Basket 1960).