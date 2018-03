Basket. Un Roseto generoso cade a Ravenna 86-79

RAVENNA. Gli Sharks escono sconfitti da Ravenna col punteggio di 86-79. Partita sul filo dell'equilibrio per 25', poi gli Sharks non sono più riusciti a trovare con continuità la via del canestro e le triple di Sabatini e Masciadri hanno permesso ai padroni di casa di allungare fino al +15 (82-67) a 3' dalla fine. Da lì, grande reazione d'orgoglio guidata dall'esperienza di Amoroso e dall'indomabile Smith (29 punti per lui) che riporta i ragazzi di coach Di Paolantonio fino al -4, ma negli ultimi secondi è mancata la lucidità per impattare e l'Orasì ha portato meritatamente a casa la vittoria.

Alla palla a due, coach Martino sceglie Tambone playmaker, Marks e Crusca esterni, Masciadri e Smith sotto canestro; coach Di Paolantonio lancia invece Fultz in cabina di regia, Smith e Radonijc sul perimetro, Amoroso e Sherrod nel pitturato. Sblocca il match Masciadri, ma Adam Smith apre subito il fuoco da 3 prima dell'appoggio di Sherrod per il 2-5. E'ancora Masciadri a fare canestro, poi Radonijc confeziona un 2+1 ma Taylor Smith accorcia sul 6-8 dopo 3:30 dalla palla a due. Fultz mette 2 punti in entrata, ma i due USA di casa rispondono e portano il match in parità a quota 10. Amoroso segna in allontanamento, Sherrod segue ma Marks spara la bomba del 13-14 a 2:41 dalla prima sirena. Amoroso infila una tripla, Raschi replica dalla media e Chiumenti chiude il primo quarto sul 17-17.

Adam Smith parte con 5 punti nel secondo periodo, in mezzo un canestro di Sabatini per il 19-22. Casagrande fa 2/2 ai liberi, Marks risponde dall'arco e Sabatini appoggia il 24-24 che costringe coach Di Paolantonio a chiamare time-out. L'ex Georgia Tech realizza ancora andando in doppia cifra, ma Masciadri ai liberi e il suo omonimo giallorosso portano Ravenna avanti sul 28-26. I due Smith si scambiano botta e risposta, poi Tambone centra il bersaglio grosso per il 33-28. Mei scuote i suoi dalla lunga distanza, ma 4 punti in fila di Masciadri muovono il punteggio sul 37-31. Fultz fa canestro in entrata, Sherrod allunga il parziale di forza ma Smith lo ferma per il 39-35. Il capitano biancazzurro recupera palla e appoggia 2 punti al vetro, Chiumenti fa 2/2 ai liberi, Smith lo imita e siamo sul 41-39. Sherrod pareggia di tabella, poi mette la freccia in contropiede: 41-43 a 13 secondi dall'intervallo. Tambone fa 2/2 dalla lunetta e la prima metà di gara sul 43-43.





Alla ripresa dei giochi, vanno a segno Raschi in contropiede e Radonijc da 3 per il 45-46. Ravenna torna avanti con Smith, poi botta e risposta tra le due guardie americane per il 49-48. Masciadri manda a bersaglio una tripla, Fultz risponde dalla media ma Smith schiaccia il 54-50. Tambone segna dall'arco, Smith scuote i suoi dalla media, poi spara la bomba del 57-55 che riapre totalmente i giochi. Sabatini ferma il parziale, ma il rookie biancazzurro schiaccia in contropiede il nuovo -2 (59-57). Masciadri e Chiumenti scavano un nuovo solco, ma Amoroso dimezza il gap con la tripla del 64-60. Sgorbati realizza 5 punti in fila, poi Tambone sfrutta un fallo tecnico fischiato alla panchina ospite per mettere il libero del 70-60 con cui si chiude il terzo quarto.

Amoroso segna i primi punti dell'ultimo quarto, ma nei primi 3' minuti il punteggio non si muove più. Sabatini segna una tripla, Smith risponde dalla media e così accade per due volte: 76-66 a 5:44 dalla fine della partita. Sherrod fa 1/2 ai liberi, ma Smith, Masciadri e Raschi confezionano l'82-67 che sembra chiudere i conti con 3' di anticipo. Tuttavia, gli Sharks non mollano: Amoroso segna una tripla e Sherrod appoggia l'82-72 a 2:06 che riaccende la speranza di rimonta. Amoroso recupera palla e si inventa la tripla del -7, Smith segue dalla media e Chiumenti fa 1/2 ai liberi per l'83-77 a 39 secondi dalla fine. Sherrod schiaccia da rimbalzo offensivo, Marks fa 1/2 ai liberi e Chiumenti chiude il match sull'86-79.

Adesso, per la corsa alla Final Eight passa tutto dalla trasferta di Piacenza di venerdì: appuntamento per il 23 dicembre alle ore 21 al Pala Banca.







TABELLINO



Ravenna: Smith 16, Sgorbati 8, Chiumenti 9, Marks 11, Raschi 6, Masciadri 18, Tambone 9, Crusca, Seck, Sabatini 9 All: Martino

Roseto: Smith 29, Fultz 8, Radonijc 6, Fattori, Mariani ne, Mei 3, Casagrande 2, Amoroso 16, Paci, Sherrod 15 All: Di Paolantonio

Arbitri: Scrima, Caruso, Maschio

Note: Parziali: 17-17, 43-43, 70-60. Ravenna: 25/46 da 2, 9/22 da 3, 9/11 ai liberi, 40 rimbalzi (12 offensivi), 17 assist, 14 palle perse, 10 palle recuperate. Roseto: 23/36 da 2, 8/26 da 3, 9/10 ai liberi, 32 rimbalzi (6 offensivi), 7 assist, 15 palle perse, 8 palle recuperate. Usciti per 5 falli: nessuno. Luogo: Pala De Andrè Turno di A2: 13° Spettatori: n.c.