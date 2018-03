Basket. La Meta Teramo sfiora l'impresa. A Valmontone finisce 74-65

VALMONTONE. Gioca bene per tre periodi e mezzo La Meta Teramo, tiene testa alla capolista Valmontone, ma nell’ultimo parziale, nel finale, deve alzare bandiera bianca sotto i colpi degli avversari, più precisi al tiro, proprio nei minuti conclusivi.

Va sottolineato, però, che per tutta la gara, una delle corazzate del girone C della Serie B, ha dovuto fare i conti con i biancorossi capaci di restare avanti per quasi trenta minuti. E’ mancato oggi, quel pizzico di lucidità in più che avrebbe permesso alla compagine di Bianchi di compiere l’impresa. Parte bene la squadra teramana che cerca di imporre gioco e grinta in fase difensiva. Al 3° biancorossi avanti 9-3, mentre al 5°, grazie alla precisione al tiro, 13-5. Guarino risponde da tre 8-13, ma al 7° il parziale vede avanti il quintetto teramano 16-12. Si combatte punto a punto e soprattutto sotto il tabellone. La difesa biancorossa regge l'urto avversario, l'attacco gioca in maniera precisa e chirurgica. Tomasello e Tessitore fanno la voce grossa, ma è tutta la squadra che lavora a memoria. I padroni di casa, però, cercano di ricucire lo strappo. Chiudono bene le maglie difensive e con un parziale di 8-0, portano il primo quarto in parità 22-22. Anche il secondo parziale si gioca punto a punto. Provano a scappare i laziali, ma la squadra di Bianchi riesce a rendere difficile il lavoro della capolista. A due minuti dall'intervallo, La Meta conduce 38-34. Tessitore e compagni giocano una buona pallacanestro ed il primo tempo si chiude avanti di cinque lunghezze (39-44) con Salamina protagonista, autore di 11 punti seguito a ruota da Tessitore 9 e Tomasello 8. Il secondo tempo si apre subito con Tomasello in evidenza che mette a segno i primi due punti della ripresa 39-46, poi una tripla di Salamina porta il punteggio sul 40-49. Con un parziale di 6-0, Valmontone resta agganciato alla partita. Al 5° il tabellone segna 46-49. La gara si fa interessante e a due dalla fine del terzo periodo, Valmontone è sotto di uno 53-54. La parità arriva a 1’37 dal suono dell’ultima sirena (54-54), ed all’ultimo mini riposo , dopo una tripla di Guarino, Valmontone è avanti per la prima volta nel match 57-54. Nell’ultimo periodo le due squadre provano a colpire dalla distanza. Al 3° si è sul 61-59, mentre al 5° il tabellone recita 64-61. Alla fine , però, è Valmontone a chiudere la sfida a proprio favore 74-65. Ora i biancorossi sono attesi dal match infrasettimanale (Giovedì 8 Dicembre ore 18:00), con Cuore Basket Napoli nel Palascapriano. Un’altra capolista sarà al cospetto del quintetto di Bianchi, ma questa volta si giocherà in casa e con l’aiuto del pubblico, La Meta potrà compiere l’impresa di fermare la corsa partenopea.







TABELLINO



AIR FIRE VIRTUS VALMONTONE:Guarino 14, Ianni 5, Reali 7, Saletti 1, De Fabritiis, Caceres 5, Martino1, Bisconti 23, Di Francesco, Carrizo 18.

LA META TERAMO:Papa 10, Gaeta 2, Nolli, Salamina 20, Lucarelli 5, Lagioia 7, Oliverio, Angelini, Tomasello 10, Tessitore 11. All. Bianchi

ARBITRI:Ivan Battisacco di Rivoli (To) e Fabrizio Suriano di Torino.

NOTE:1°quarto: 22-22; 2°quarto: 17-22; 3° quarto: 18-10; 4° quarto: 17-11