Basket. Hurrà We're Ortona! Spazzata via 71-52 anche Isernia

ORTONA. Il PalaMelilla si rivela ancora il punto di forza di questa We're che si aggiudica il 4o successo stagionale, tutti tra le mure amiche.

Ortona ha avuto la meglio sulla formazione d'Isernia per 71-52.

Partita lenta nel primo tempo, con ritmi molto bassi e tanti errori al tiro per entrambe le squadre. I molisani cercano di sfruttare al meglio con le penetrazioni di Salari e Norcino i buchi lasciati nel pitturato dalla difesa di casa, mentre la We're si affida alla vena realizzativa di Castelluccia, tra i più ispirati dei suoi nei primi 20 minuti di gioco.

Ma è nel secondo tempo che avviene la metamorfosi dei ragazzi guidati da Coach Quilici. L'apporto difensivo di Agostinone si fa sentire mandando in confusione Salari, e il resto della squadra, in particolare Gialloreto, si mostrano nettamente più caldi e precisi al tiro.

Nell'ultimo periodo Capitan Di Carmine, più volte grazie anche ai servizi degli uomini in regia, chiude la pratica, fissando il risultato sul +19 ed il suo bottino personale su l'ennesima doppia-doppia da 17+13.

Esordio per il neo-acquisto Abassi, autore di 1 punto in virtù di un libero realizzato, condito con un rimbalzo ed una palla rubata in 9 minuti d'utilizzo.

Unica nota stonata risulta l'infortunio rimediato da Agostinone dopo uno scontro di gioco, a cui vanno i nostri migliori auguri di buona guarigione.



Tabellini



Ortona: Abassi 1, G. Di Carmine 17, Gialloreto 14, Svoboda 6, Agostinone 2, Martone 3, A. Di Carmine 2, Martelli 9, Musso 7, Castelluccia 10;

Isernia: Norcino 13, Marinelli, Triggiani, Patani 6, Melchiorri 3, Serio, Gazineo 2, Sipala 6, Lenti Ceo 10, Salari 12.