Basket. L'Amatori Pescara attesa ad Isernia. Derby Campli-Ortona

ABRUZZO. Pescara è alla ricerca della prima vittoria in trasferta dopo i quattro successi consecutivi sul parquet di casa. Con un calendario esterno comunque difficile, ma segnato però anche da qualche brutta prestazione, l’occasione per svoltare si presenta domenica 27 novembre, quando l’Amatori andrà a far visita al Globo Isernia, per la nona giornata del campionato di Serie B.

I biancorossi del Presidente Di Fabio continuano a convivere con qualche problemino fisico, ma domenica dovrebbero riportare in campo Emidio Di Donato dopo l’infortunio che gli ha impedito di essere sul parquet in occasione dell’ultima partita contro Venafro. Si parte per il Molise, dunque, con qualche acciaccato ma con l’intero roster a disposizione di Coach Salvemini.

Isernia, che punta ad una salvezza possibilmente tranquilla, si trova attualmente a sei punti in classifica, ottenuti con due vittorie casalinghe (con Giulianova e Venafro) e con il sorprendente blitz in trasferta sul campo di Rimini. I molisani sono reduci dalla sconfitta contro la corazzata San Severo (restando comunque in partita per oltre tre quarti) e fino ad ora in campionato hanno tirato con il 49% da due punti e con il 30% da tre, segnando 63,3 punti di media. La squadra è guidata da Coach Nino Sanfilippo, giovane ed interessante allenatore, poco più che trentenne ma già con esperienza sia ad alto livello, dove ha assistito Matteo Boniciolli ad Avellino, sia nei campionati di Serie C.

A disposizione del coach c’è un roster particolarmente giovane ma di buonissima qualità. Sia per talento individuale che per apporto al gioco della squadra, i due giocatori da tenere particolarmente d’occhio sono Marco Salari e Mattia Norcino, che hanno il minutaggio più ampio e segnano più punti degli altri compagni (il primo mette a referto quasi 19 punti a partita in 36 minuti di media, il secondo ne segna 15 su 33 minuti per ogni presenza sul parquet).

Salari è fino ad ora il cannoniere principe del girone D, con 150 punti in otto gare; è un classe 1996 che gioca come playmaker, è cresciuto a Rieti, proviene dall’A2 di Ravenna e ha collezionato presenze in Nazionale Under 19. Anche Mattia Norcino, guardia-play, nonostante i suoi 23 anni ha già esperienza di categoria superiore, visto che lo scorso anno è andato 40 volte a referto in A1 (ad Avellino).

Ad aiutare questa coppia di esterni si alternano vari giocatori, che si distribuiscono piuttosto equamente il restante minutaggio: il gigante Klaudio Patani, l’ala Andrea Sipala (visto anche in Abruzzo con la maglia Proger Chieti), Mattia Melchiorri, Luca Centi Ceo, Gabriele Triggiani, l’ala-centro Luca Gazineo (scuola Stella Azzurra), Simone Serio e Nicola Marinelli.

Coach Giorgio Salvemini ci ha spiegato che: “Isernia è una squadra molto ben allenata, con gerarchie offensive ben definite e giocatori di talento. Dovremo essere bravi a gestire il ritmo per prendere il possesso della gara. Dovremo essere bravi a difendere sulle loro priorità di gioco, trovando presto quella solidità che poi permette di vincere le gare fuori casa anche su campi difficili”.

Palla a due delle 18:00 di domenica 27 novembre, nel palazzetto dello sport Liborio Fraraccio di Via Giovanni XXIII. Chi non potesse seguire l’Amatori dal vivo, potrà seguire gli aggiornamenti della gara sulla nostra pagina Facebook o sul Netcasting del sito della Lega pallacanestro.





ORA DI DERBY PER L'ABRUZZO. C'È CAMPLI-ORTONA!



Primo derby stagionale per la Globo Infoservice Campli, che Domenica al PalaBorgognoni, affonterà il quintetto della Were Ortona. Dopo la prima sconfitta stagionale in quel di P.S.Elpidio, la formazione di coach Millina torna dunque a giocare in casa, e lo fa, affrontando un avversario, quale appunto l’Ortona, che dopo otto giornate, è ancora alla ricerca della prima affermazione esterna. Con sei punti in classifica, i ragazzi allenati dal neo coach Quilici, proprio Domenica scorsa, hanno sfiorato il colpaccio, perdendo di due soli punti, dopo un tempo supplementare a Monteroni. La partenza ad handicap degli ortonesi, è senza dubbio figlia di quegli infortuni pesanti, i quali hanno in gran parte condizionato, il cammino di questa squadra costruita per stazionare nei cosiddetti quartieri alti di questo girone. Gli arrivi infatti del lungo classe ’83 Mlinar, della guardia, classe ’85 Svoboda, dell’ala/pivot classe ’86 Castelluccia e dell’ala classe ’95 Alessio Di Carmine, fanno dell’Ortona uno dei roster più completi del girone “D”; le conferme dei vari Musso, Gialloreto, Martelli, Martone e Gianluca Di Carmine, completano questa formazione, temibile in ogni reparto. Le perduranti assenze di due giocatori titolari quali la guardia Svoboda (rientrato da due gare) e del centro Mlinar (ancora out), hanno chiaramente pesato specialmente fuori casa, dove i bianco-blu, hanno rimediato quattro sconfitte su altrettante gare. In casa sono invece maturate tre vittorie su quattro, con la sola capolista Bisceglie a violare (63-71) il PalaMelilla di Ortona. In casa farnese, dopo la dura battuta d’arresto a P.S.Elpidio , c’è subito la possibilità di un pronto riscatto, anche se il compito non sarà dei più agevoli, considerando la forza d’urto offensiva degli ortonesi, i quali hanno in Gialloreto (18.5 punti per gara), Castelluccia (14.5 punti), Gianluca Di Carmine (13.1) e l’argentino Musso (10.3), un quartetto che se in serata, potrebbe piegare qualsiasi formazione. Nelle file degli ospiti, in vista di questa nuovo impegno esterno, dovrebbe ancora essere assente il pivot Mlinar, il quale, ha giocato solo tre gare sulle otto sin qui disputate, mentre così come visto a Monteroni, è sulla via del completo recupero l’esterno Ariel Svoboda, che comunque, almeno inizialmente, dovrebbe partire dalla panchina. In casa Campli invece settimana di duro ed intenso lavoro per coach Millina, ancora alle prese con le precarie condizioni fisiche sia di Ponziani che di Duranti, per quanto riguardo l’esterno italo-brasiliano, dovrebbe recuperare, anche se il dolore alla spalla, non è scomparso completamente, verso il completo recupero, invece, l’ex lungo reatino, il quale già a P.S.Elpidio, era sceso in campo per alcuni minuti. La Globo Infoservice Campli ha la seconda opportunità vera per saggiare le proprie ambizioni di campionato, ma soprattutto ha da poter misurare la propria compattezza di squadra e gruppo a reagire ai problemi, e trasformare le proprie debolezze come punti da cui partire di slancio. Al PalaBorgognni sicuramente si potrà ammirare un derby affascinante perché si troveranno difronte due “leoni feriti” alla ricerca della propria identità di collettivo. Queste le formazioni in campo Domenica 27 Novembre al PalaBorgognoni di Campli: Globo Infoservice: Gatti-Norbedo-Bottioni-Serafini-Salafia-Duranti-Scortica-Ponziani-Petrucci-Serroni. All. Millina. Were Basket Ortona: Gialloreto-Agostinone-Musso- A. Di Carmine- Svoboda-Martelli-G. Di Carmine-Martone-Mlinar-Crognale. All. Quilici. La gara valevole per la nona giornata di andata, avrà inizio alle ore 18.00, chiamati a dirigere il confronto i Sigg.ri: Valleriani di Ferentino (Fr) e Rubera di Roma (Rm).