Basket. Si ferma la serie positiva del Campli. A Porto Sant'Elpidio è 87-56

PORTO SANT'ELPIDIO. Al Palas di via Ungheria in terra marchigiana si interrompe la striscia di vittorie della truppa di coach Millina, che incappa nella classica serata storta, con le polveri bagnate e gabbia difensiva organizzata ad hoc da coach Domizioli e i suoi.

Che la serata fosse difficile si era capito fin da subito in palazzetto gremito fino all’orlo ad accogliere i bianco/rossi. Pronti, partenza e via Lovatti & Co. cercano di far valere subito la legge dei padroni di casa e tra dei canestri semplici sbagliati dagli ospiti, e dei giochi di attacco che fanno saltare la macchina difensiva farnse ci riescono praticamente da subito. Il primo quarto scivola, tra l’assestamento difensivo della ciurma di capitan Petrucci e una serie interminabile di soluzioni dai 6.75 dei santelpidiesi. Il tabellone alla fine recita già 27-16 per i padroni di casa. Secondo quarto sulla falsa riga del primo dove Cernivani fa il brutto e cattivo in attacco, e i bianco/rossi faticano a trovare continuità in attacco, Serafini e Seroni si dannano l’anima si in difesa che in attacco, ma solo il primo trova una certa fluidità in fase offensiva. Con Bottioni che cerca in tutti i modi dare ordine e fluidità alla manovra gli uomini della Globo Infoservice lasciano ancora un parziale a favore dei bianco/azzurri che scappano da metà quarto. Situazione non facile sia per agonismo che per gioco, gestita non al meglio sul parquet, a cui si aggiunge un attimo di sbandamento arbitrale che anche nella seconda fase del match creerà non pochi problemi da ambo le parti. Si va a riposo con sul punteggio di 49-31, sperando in aria fresca e lucidità nell’elaborazione della strategia negli spogliatoi.





L’intervallo sembra aver portato un attimo di tranquillità nella squadra ospite che col passare del quarto comincia a giocare e difendere meglio. Petrucci con Gatti tengono a contatto i bianco/rossi fino al -13 che suonava un attimo come un colpo di vitalità per il proseguio del match, ma le percentuali da 3 dei santelpidiesi non lasciano sperare a nulla di buono (48% finale). Gli uomini di coach Millina soffrono anche sotto canestro e il divario che sembrava potesse essere ricucito scappa di nuovo e perentoriamente la Malloni si porta sul 69-46.

Ultimo quarto combattivo solo a metà, la storia della partita sembra già scritta, anche perché a Brighi, Cernivani e Cacace entra di tutto anche, addirittura da dietro il canestro. Serataccia per gli uomini farnesi che rimediano una sconfitta ingenerosa per gioco fatto vedere fino ad oggi, ma vista al netto dei 40 minuti più che giustificata dalla serata super positiva degli esterni santelpidiesi e dallo studio cucito addosso al gioco farnese da coach Domizioli. Finisce 85-56, una sconfitta che non pregiudica il lavoro fatto fino ad adesso, ma che mette in chiaro che per stare nelle zone nobili della classifica bisogna esserci con la testa sempre e comunque.



TABELLINO

Malloni Basket P.S. Elpidio - Globo Infoservice Campli 85-56 (27-16, 22-15, 14-15, 22-10)

Malloni Basket P.S. Elpidio: Alberto Cacace 18 (4/4, 2/5), Stefano Cernivani 17 (2/4, 4/5), Antonio Brighi 13 (1/1, 3/7), Simone Fiorito 11 (1/3, 3/8), Fabio Lovatti 11 (1/3, 3/7), Mirko Romani 7 (2/4, ½), Matteo Trovato 4 (2/2, 0/0), Diego Torresi 2 (1/5, 0/1), Fabrizio Piccone 2 (1/2, 0/2), Adem Catakovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 46 15 + 31 (Diego Torresi 13) - Assist: 17 (Alberto Cacace, Diego Torresi 4)

Globo Infoservice Campli: David Petrucci 15 (2/4, ¼), Simone Gatti 15 (3/7, 1/5), Alberto Serafini 12 (5/9, 0/3), Riccardo Bottioni 7 (2/6, 0/1), Antonio Serroni 3 (0/6, 1/7), Lucio Salafia 2 (1/1, 0/0), Giacomo Scortica 2 (1/1, 0/1), Matteo Norbedo 0 (0/2, 0/1), Ponziani Riziero 0 (0/0, 0/1), Bruno Duranti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 25 8 + 17 (Alberto Serafini 9) - Assist: 11 (Riccardo Bottioni 5)