Basket. La We're Ortona esulta alla grande. Superata 87-86 Matera

ORTONA. Spettacolo al PalaMelilla, dove la We're Basket, dopo una partita mozzafiato, porta a casa la vittoria a danno dell'Olimpia Matera.

Incontro accesissimo sin dalla palla a due, tanti canestri e pochi punti a separare le due formazioni. Nel terzo periodo poi l'exploit dei padroni di casa che realizzano 30 punti in 10 minuti, allargando il margine di vantaggio di 17 punti all'inizio dell'ultimo quarto. Rabbiosa la rimonta degli ospiti, che fanno sudare freddo gli uomini di Coach Quilici, e sfiorano l'overtime negato dall'errore dalla lunetta a 0.83 dalla sirena finale di Zampolli.

Prestazioni eccezionali di Castelluccia (22 punti), Musso (17+7+4 e 3 palle rubate) e Svoboda (11 punti + 6 assist all'esordio sul parquet di Ortona) aiutati da una performance corale di tutta la squadra, capace di limitare i temibili Lestini (16 punti) e Laudoni (15 punti).

Esordio da incorniciare, quindi, per Coach Quilici, che già si appresta a preparare la trasferta di Monteroni in programma tra sette giorni.





TABELLINO

Ortona: G. Di Carmine 8, Gialloreto 18, Castelluccia 22, Musso 17, Martone 8, Martelli 3, Mlinar n.e., A. Di Carmine 0., Agostinone 0, Svoboda 11;

Matera: Grande 10, Laudoni 15, Lestini 16, Cantagalli 21, Loperfido n.e., Ravazzini 2, Crotta 11, Stano n.e., De Palo n.e., Zampolli 11.