Il Campli continua a stupire (e volare). Stesa anche Monteroni

MONTERONI. Per la sesta di Campionato i Farnesi hanno fatto visita alla Quarta Caffè Monteroni di coach Dima, i bianco/rossi si sono presentati all’appuntamento pugliese dopo lo slittamento della gara casalinga con la Goldengas Senigallia, per i noti eventi nazionali legati al terremoto del Centro Italia. Arriva dopo una bella lotta sportiva la vittoria numero cinque per il collettivo farnese, che fa sognare sempre di più i propri tifosi in questa prima fase di campionato.

Partenza contratta per la Globo Infoservice Campli che oggi come timoniere presenta coach Montuori, per sopraggiunto impegno famigliare per coach MIllina. Pronti partenza via sono i padroni di casa che tentano di fare la partita con Ingrosso e Zanotti, ma i bianco/rossi quest’anno ci stanno abituando a delle prove maschie e con Serafini e Serroni tengono il passo. Metà quarto il tabellone recita 9-12 per gli ospiti che cominciano ad ingranare gioco. Nonostante i padroni di casa ce la mettono tutta Campli mette la testa avanti con un mini break che fa dire al tabellone 9 -18 per gli ospiti. Leucci, Paiano e Zanotti cercano di mantenere stabile il divario. A 60 secondi dalla fine del quarto con Duranti che trova un po’ di ritmo partita i bianco/rossi cercano di contenere la reazione della Quarta Caffè che con Balic a ridosso della sirena si porta sul 15-20.

Inizia il secondo quarto con Norbedo in mostra, la ciurma di capitan Petrucci cerca di trovare ritmo, ma i giallo/azzurri spezzano con i giochi tra Balic e Morciano. Ancora Ingrosso e Monteroni rimane a contatto nei primi 4 minuti di gioco con il punteggio 19-24. Coach Dima sembra cominciare ia trovare il bandolo della matassa nel gioco e a metà il punteggio è in sostanziale parità 24-26 per i farnesi. Fasi di gioco ricche di capovolgimenti di fronte, con estremo equilibrio tra le squadre. Forte lotta sotto canestro è il turno di Gatti per dare più peso sotto canestro e maggiore stabilità sotto le plance. L’impatto si sente subito e il tabellone recita 27-33 per gli ospiti. Il cronometro recita 3.30 alla fine del quarto. Un minuto e mezzo all’intervallo lungo i padroni di casa forzano per impattare, Zanotti con un piazzato li riporta a -7. Time out di coach Montuori per schiarire le idee nell’ultimo minuto di tempo. Break Campli si va all’intervallo lungo 29-40 per i biancorossi.





Rientrano le squadre dagli spogliatoi inizia il terzo quarto. La Globo Infoservice Campli sembra voglia provare un allungo, Bottioni dalla cabina di regia dispensa assist e prima Duranti poi Serroni fanno dire al tabellone 38-50. Giocati 4 minuti e Gatti sempre con la mano di velluto di Bottioni segna il 40-53 per gli ospiti. I farnesi sembrano molto più concentrati dopo il tè negli spogliatoi. Ma Zanotti lotta e segna e mantiene sui binari Monteroni sul 44-56. Tre minuti alla fine del quarto, Campli trova continuità sia in difesa che in attacco Bottioni con una tripla segna il 46-61 farnese a 60 secondi dalla fine del quarto. L’ultimo minuto scivola sul 45-63 per i bianco/rossi.

Quarto tempo, il tempo decisivo i farnesi cercano di giocarlo da subito come protagonisti. Stoppata di Serafini su Paiano che con Leucci ancora vende cara la pelle. Quattro minuti giocati, farnesi cercano di mantenere il controllo del gioco. Time out chiesto da coach Montuori, Serafini sale in cattedra e determina un allungo decisivo sul 57-71 a 3 minuti e trenta dalla fine. Ultimo tratto di partita punto a punto e combattuto sotto canestro la spuntano i farnesi per 59-76.





MONTERONI-CAMPLI 59-76



Quarta Caffè Monteroni (59): Balic (5), Ingrosso (8), Leucci (15), Paiano (8), Zanotti (12), Martina (2), Calasso (2), Mavric (5), Morciano (2), Pallara. All: Massimo Dima. (T. Liberi 4/9. T3 7/17).

Globo Service Campli (76): Bottioni (10), Serroni (13), Duranti (16), Serafini (17), Salafia (9), Gatti (12), Nardi, Norbedo. All: Giovanni Montuori. (T. Liberi 9/16. T3 9/24)

Parziali: 15-20; 14-20; 15-23; 14-13.

Progressivi: 15-20; 29-40; 46-63; 59-76.

Arbitri: Andrea Valzani e Davide Nonna.