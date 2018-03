È tempo di derby! Amatori Pescara-Ortona. Teramo: trasferta a Viterbo

ABRUZZO. L'appuntamento di questa settimana del Campionato di Serie B vede la We're Basket Ortona affrontare l'Amatori Pescara nel tanto atteso Derby d'Abruzzo in programma per Domenica 6 Novembre ore 18.00 al PalaElettra.

I ragazzi di Coach Benedetto Salomone saranno impegnati in questa trasferta dopo le due partite casalinghe e la vittoria conquistata nel finale contro Taranto nella scorsa giornata. Davanti troveranno un'Amatori reduce dalla sconfitta di misura rimediata in casa della capolista Bisceglie per 64-62. Non bisogna però sottovalutare i Biancorossi, che possono contare su un formidabile realizzatore come Pepe e sulla costante presenza nel pitturato di Capitanelli.

Scontro che si preannuncia molto acceso in virtù anche dell'importante valore nel contesto classifica, in quanto entrambe le formazioni hanno conquistato 4 punti nelle passate 5 giornate.

La We're ha l'occasione, quindi, non solo di raggiungere il secondo successo consecutivo e pareggiare il bilancio vittorie/sconfitte, ma anche di superare una propria avversaria diretta.

L'Ortona però si presenta al derby con una sorpresa. La società infatti, preso atto della volontà manifestata da coach Di Salvatore di interrompere il rapporto lavorativo in corso per sopraggiunti motivi personali, ha risolto consensualmente il contratto che la legava per questa stagione al tecnico brindisino.

La squadra sarà per ora affidata all'assistente allenatore Benedetto Salomone, affiancato da Mauro Di Matteo.



DOPO LO STOP FORZATO CON CATANZARO, IL TERAMO VA A VITERBO

Dopo lo stop forzato con Catanzaro, causa problemi legati al sisma che ha colpito il centro Italia e anche la nostra città, La Meta Teramo riprende il cammino in campionato. Domenica i biancorossi saranno di scena a Viterbo, per la 6^ di andata. La squadra di Bianchi, nonostante i problemi legati al terremoto, si è allenata con continuità in settimana, anche se bisogna registrare le defezioni di Salamina ed Angelini alle prese con il virus intestinale. Ai due si è aggiunto anche Gaeta, problemi muscolari, la cui presenza a Viterbo è in forse. Nonostante il quadro sanitario non sia dei migliori, La Meta Teramo dovrà cercare di vincere la partita, senza sottovalutare l’avversario che in classifica è ancora ferma al palo. Così coach Piero Bianchi, analizza la gara di domenica:

“Veniamo da una brutta settimana – commenta il coach - per il virus intestinale che ha colpito prima Angelini poi Salamina. Se ci aggiungiamo il problema muscolare che sta tormentando Gaeta, il quadro è completo. In pratica non abbiamo mai lavorato a pieno regime, con tutto il roster a disposizione. Affrontare Viterbo pensando che sono ultimi a zero punti, sarebbe un errore imperdonabile. Lasciamo ad altri- continua Bianchi - la convinzione che esistano partite facili e che basti guardare la classifica per sapere come andrà a finire. Noi sappiamo che ci sono partite giocate bene e altre no. Questa la dobbiamo giocare bene, il che significa imporre il nostro ritmo, prendere più rimbalzi dei laziali, non far “accendere” Ianuale e Fowler e attaccare con razionalità senza tenere la palla ferma. Il livello di attenzione dovrà essere altissimo”.

La sfida con Balletti Park Hotel Stella Azzurra Viterbo si giocherà nel PalaMalè di Via Monti Cimini, 21 con inizio alle ore 18:00. A dirigere la sfida, valida per la 6^ di andata del Girone C della Serie B, sono stati chiamati Marco Guarino di Campobasso e Gianluca Cassiano di Fiumicino. C’è anche un ex biancorosso che indossa la canotta del Viterbo. Si tratta di Sandro Listwon che ha giocato nella giovanile teramana.