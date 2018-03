Ortona batte Taranto sul filo di lana. Rinviate le partite di Campli e Teramo

ABRUZZO. Partita a dir poco incredibile quella andata in scena oggi ad Ortona tra la We're Basket e il Cus Jonico Basket Taranto. I padroni di casa riescono ad imporsi per 74-72 conquistando la seconda vittoria stagionale dopo un incontro dai mille volti. Match iniziato in sordina da Ortona, che paga i soliti errori di distrazione e la difesa poco aggressiva, totalmente opposta a quella imbastita da Coach Putignano. We're che finisce così per subire un pesante break che porta gli ospiti a toccare la doppia cifra di vantaggio, grazie anche ad un'insolita percentuale positiva da fuori l'arco dei 3 punti. Metro arbitrale assai largo che lascia ai pugliesi grandi libertà in difesa, consentendo molte volte ai rossoblù di riconquistare il possesso in maniera fallosa.

Nel secondo tempo arriva la reazione dei padroni di casa, che riescono a rosicchiare qualche punto di svantaggio, fino a quando la partita non sfugge completamente di mano agli arbitri, i quali cominciano a prendere decisioni fuori dalla realtà, tra le quali un fallo antisportivo ed un tecnico alla panchina dei biancoblù. Diventa così sempre più difficile rimarginare il distacco, anche perché dall'altro lato un ispiratissimo Fioravanti (24 punti a fine gara) trascina i suoi compagni nella fase d'attacco. Ma inaspettatamente ecco il moto d'orgoglio di Ortona che riesce grazie alle realizzazioni di Gialloreto (26 punti) e all'onnipresenza sul parquet di Capitan Di Carmine (19+18+5) a portarsi sul -1, costringendo Taranto ad un timeout a 55 secondi dalla fine. Ed è proprio allo scadere del minuto di pausa, durante la rimessa per gli ospiti che i direttori di gara sanzionano Di Carmine con un fallo antisportivo clamoroso, regalando a Taranto 2 liberi più rimessa. Dalla linea della carità Fioravanti porta a segno solo uno dei due liberi a disposizione portando i suoi avanti di 2 lunghezze (70-72). Dopo la rimessa però arriva l'incredibile palla rubata di Di Carmine, che aiutato da Gialloreto fa arrivare la palla tra le mani di Castelluccia che, lasciato da solo nell'angolo, realizza la tripla dell'insperato sorpasso We're. Con poco più di 30 secondi sul cronometro Taranto tenta l'attacco ma spreca malamente. Inevitabili i falli volontari che portano Gialloreto in lunetta con meno di 20 secondi alla sirena finale. Il numero 6 fa correre un brivido lungo la schiena dei supporter casalinghi sbagliando il secondo libero e concedendo al Cus Jonico Basket l'opportunità di riscrivere il finale, fallendo però l'ultimo tiro e consegnando di fatto la vittoria ad Ortona.

Vittoria molto sofferta ed atipica, che mostra tutti i punti deboli della formazione di Coach Di Salvatore, sui quali proprio l'allenatore dovrà lavorare in vista dei prossimi impegni. Pesanti le assenze da entrambi i lati, con Mlinar e Svoboda infortunati per la We're e il veterano Chiacig a riposo forzato per Taranto. Infine vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione ad Alessandro Procacci, che ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia nei minuti finali del match.

Rinviate a data da destinarsi invece Campli-Senigallia e Teramo 1960-Catanzaro a causa del terremoto.



TABELLINO



Ortona: G. Di Carmine 19, Gialloreto 26, Castelluccia 12, Musso 6, Martone 4, Martelli 4, Mlinar n.e., A. Di Carmine 3, Agostinone 0, Svoboda n.e.

Taranto: Fioravanti 24, Azzaro 10, Caldarola 0, Enihe 13, Di Salvatore 0, Procacci 9, Chiacig n.e., Bifulco n.e., Veccari 2, Sacchetti 14.