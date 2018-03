Amatori Pescara con la capolista Bisceglie. Ortona di scena a Taranto

ABRUZZO.L'Amatori Pescara, dopo la vittoria casalinga contro Senigallia, andrà a far visita alla capolista Lions Basket Bisceglie, per la quinta giornata del girone D di Serie B.

I Leoni nerazzurri arrivano al match con quattro successi in altrettante partite, mettendosi in evidenza soprattutto con il grande esordio contro Montegranaro e con lo sfavillante inizio gara di Ortona domenica scorsa, dove hanno concesso ai padroni di casa solo 15 punti nei primi venti minuti di gioco. A completare il quadro, le vittorie contro Isernia e Taranto.

I pugliesi hanno sempre tenuto le avversarie sotto i 64 punti: questa grande intensità difensiva è portata in dote dal suo nuovo allenatore, Domenico Sorgentone, tecnico abruzzese di 59 anni, che è uno dei massimi esperti e vincenti della terza serie italiana, con un palmares di ben 11 campionati vinti. A disposizione del Coach troviamo un roster molto rinnovato, con elementi giovani che, in molti casi, hanno già vissuto esperienze importanti.

Le chiavi del quintetto saranno affidate a Marco Cucco, giovane play del 1994, che ha disputato due anni fa gli europei U20 con Coach Sacripanti. Scuola Siena, è arrivato a Bisceglie nonostante diverse richieste dalla A2. Di lui l' Amatori ricorda le buone prestazioni nelle fila di Agropoli nella semifinale playoff di due anni fa.

A Siena ha fatto le giovanili anche Alessandro Potì, ala venticinquenne, molto completa, che ha giocato anche a Bologna con la maglia della Fortitudo e a Brescia nella Leonessa. Potì è arrivato a Bisceglie da Monteroni, dove, nelle ultime stagioni, ha dimostrato la sua bravura nel trovare con regolarità il canestro, attestandosi attorno ai 15 punti di media per ogni allacciata di scarpe.

Accanto a loro, troveremo in campo la guardia tiratrice argentina Santiago Bruno, 1993, in Italia già dal 2011, proveniente da San Miniato.

Sotto le plance ci sarà uno dei big della categoria, il 27enne pivot Riccardo Antonelli, fortemente voluto da Coach Sorgentone, che aveva lavorato con lui già a Scafati. Completa il quintetto titolare uno dei due confermati di quest'anno: Gianmarco Leggio, ala forte del 1994 che, arrivato a metà stagione lo scorso anno, ha concluso il campionato con 11,3 punti a partita ed è stato celermente rifirmato quest'anno.

L'altro riconfermato è l'ala Andrea Chiriatti, che a 23 anni veste già i gradi di capitano ed ha giocato, fino ad ora, 19 minuti di media. Minutaggio leggermente più basso per Riccardo Bartolozzi, ala pivot del 1995, conosciuto in Abruzzo per aver militato a Giulianova.

Il cambio ai piccoli è Edoardo Di Emidio, altro abruzzese, che ha già giocato con ruoli importanti a Chieti e a Palermo.

Completano il roster i giovanissimi Flavio Comollo e Riccardo Totagiancaspro.





LA WE'RE ORTONA OSPITA IL TARANTO



Sette giorni dopo l'incontro con Bisceglie, che ha visto Ortona uscire sconfitta, il PalaMelilla ospiterà il Cus Jonico Taranto per la 5a giornata di campionato.

I pugliesi si presentano con 2 successi in 4 partite disputate, l'ultimo conquistato proprio settimana scorsa nell'impegno casalingo contro Perugia, vinto per 71-64.

Squadra non particolarmente temibile da fuori l'area dei 3 punti, si è dimostrata dominante sotto i tabelloni grazie anche, anzi, soprattutto, all'apporto del veterano Chiacig, miglior rimbalzista del girone D con 15.1 palle conquistate di media a partita, nonché il più prolifico tra i suoi compagni con 14 punti a referto per match.

La We're, che sta attraversando un periodo non positivo, deve sfruttare l'opportunità di giocare davanti al proprio pubblico per uscire da questa striscia negativa. L'appuntamento è quindi in programma per Domenica 30 Ottobre alle 18 al PalaMelilla per sostenere i ragazzi di Coach Di Salvatore e i colori di Ortona.