L’Amatori Basket vince a Senigallia

PESCARA. Pescara vince in casa 79-58 contro una volenterosa Goldengas Senigallia, che, pur incerottata, regge per quasi due quarti davanti a Rajola e compagni, prima di cedere nettamente davanti alla crescita degli avversari.

Amatori non irreprensibile fino al 33-33, pur spinta dal buon ingresso di Pasquale Battaglia. Poi, cinque punti consecutivi sul finire del secondo tempino ed un terzo quarto di sostanza indirizzano la vittoria nelle mani pescaresi.

Sugli scudi, con 19 punti a testa, Simone Pepe e Andrea Capitanelli. Il secondo, in particolare, è riuscito a far valere il suo valore sotto canestro, con un 9/13 da due punti che fotografa la partita. Per gli ospiti, 15 marcature del giovane regista Caverni.

L'Amatori ottiene così due punti fondamentali in classifica, arrivando a quota 4, prima della difficile trasferta pugliese contro la capolista Bisceglie, che è prima in classifica a punteggio pieno assieme a Campli.



Senigallia, a corto di lunghi a causa di una serie di infortuni, schiera un quintetto atipico in cui convivono i due playmaker Gnaccarini e Caverni e le due bocche da fuoco Maggiotto e Bastone, con Bertoni a sacrificarsi nel pitturato.

L'Amatori risponde con una formazione particolare, in cui ci sono contemporaneamente Rajola e Grosso, con Pepe, Di Donato e Capitanelli a completare lo starting five. Il gioco frizzante dei marchigiani, fatto di azioni brevissime e rapide incursioni a canestro, mette in apprensione i padroni di casa per quasi due quarti, così come aveva messo in difficoltà Matera giovedi scorso.



Dal 33-33, l'Amatori cambia registro. Prima, chiude il secondo quarto con una tripla di Battaglia ed una penetrazione di Pepe, raggiungendo l'intervallo lungo sul vantaggio di 38-33. Poi, catechizzati da Coach Salvemini, i ragazzi ritrovano un un gioco offensivo più fluido e riescono finalmente a disinnescare il gioco ospite, mandando spesso Senigallia a sbattere contro la sirena dei 24 secondi ed inceppando le incursioni degli esterni (sette palle perse solo nel terzo quarto per Bastone e compagni).

L'Amatori così chiude il terzo tempino sul più dieci (56-46), con Di Donato e Capitanelli a firmare i punti decisivi, per poi mettere al sicuro il risultato negli ultimi dieci minuti.

La fantastica tripla, con canestro aggiuntivo, di Simone Pepe porta l'Amatori sul 64-48, mettendo in ghiaccio una sfida che poi vede l'Amatori aumentare il divario con un bel gioco offensivo, con due triple di Rajola in evidenza. Senigallia limita il divario con l'esperienza e la mano di Marco Gnaccarini.



Nei primi due quarti, alla vivacità di Caverni e Maggiotto, l'Amatori aveva risposto con la sostanza di Capitanelli sotto canestro e con i tiri dal campo degli esterni, su tutti Pepe e Pasquale Battaglia. Da questi tre, Pescara ha ottenuto 37 dei 38 punti firmati nei primi venti minuti di gioco.

La gara si apriva proprio con una schiacciata di Capitanelli e con una tripla di Pepe. Su un rimbalzo con coast to coast proprio della guardia abruzzese, il coach ospite Alessandro Valli chiamava il primo time out dopo nemmeno due minuti di gioco. L'Amatori però rientrava in campo con qualche errore di troppo e Caverni firmava il pari (prima 5-5, poi 7-7). Fase di gioco poco pulita dell’Amatori e Coach Salvemini bloccava subito il gioco per discuterne con i suoi.

Le azioni fulminee degli ospiti sancivano una nuova parità sul 12-12 prima che sette punti consecutivi di Battaglia (cinque dall'angolo, due da sotto) firmassero l'allungo Amatori sul 19-14, prima di una bomba di Pepe per il più otto.

Con le percussioni di Maggiotto e Gnaccarini, Senigalla prima accorciava, poi agguantava il 24-24 dopo tre palle perse dei padroni di casa. Si andava sostanzialmente punto a punto, con entrambe le compagini a sprecare dall'arco, fino al 33-33. Da lì in poi è iniziato il monologo Amatori, che ha permesso a Rajola e compagni di issarsi a quattro punti in classifica.