Basket Serie B. A Pescara arriva Senigallia. Ortona: c'è il Bisceglie

ABRUZZO. L’Amatori Pescara, dopo la sconfitta patita a San Severo nello scorso turno di campionato, ha affrontato una settimana di duro lavoro per avvicinarsi al meglio alla gara casalinga contro la Goldengas Pallacanestro Senigallia, in programma domenica alle 18:00.

Coach Salvemini si è concentrato sull’analisi degli episodi che hanno caratterizzato la sconfitta in terra pugliese, indirizzando l’allenamento dei suoi verso il miglioramento di alcuni aspetti da perfezionare dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto mentale.

Accanto a questo, l’Amatori ha continuato a lavorare per cementare alcuni automatismi, come è normale fare in questa fase di stagione.

Il roster biancorosso, infatti, pur godendo di parecchie conferme rispetto alla passata stagione, ha comunque visto notevoli cambiamenti a livello di gioco, che devono ancora essere del tutto assimilati dai ragazzi.

Coscienti di questo, Pepe e compagni hanno dato vita ad una settimana di lavoro molto intenso, in cui il solo capitan Rajola ha lavorato a ranghi ridotti per un risentimento muscolare.

Pescara, contro Senigallia, dovrà mostrare tutta la sua attitudine difensiva e la sua sagacia tattica, caratteristiche sempre ben evidenti nella gestione Salvemini. Di fronte, infatti, ci sarà una squadra che, pur falcidiata da diversi infortuni, riesce comunque a tirare fuori il meglio dai giocatori a disposizione.

Nonostante le rotazioni ridotte a causa dei problemi fisici, il team di coach Valli sta dando vita a buone prestazioni, basate sulla vivacità offensiva dei suoi e sulla capacità di giocare con quintetti atipici.

Anche giovedì sera, infatti, nel recupero del match contro Matera (vinto dai lucani 75-70), i marchigiani hanno mostrato una fortissima volontà di rispondere alle difficoltà e, nonostante l’ennesimo problema fisico, toccato stavolta a Bargnesi, sono giunti addirittura a stretto contatto dei più quotati avversari negli ultimi minuti di gara, quando sono arrivati ad un solo possesso dalla vittoria.

L’Amatori dovrà tenere saldo in mano il ritmo della partita, per non lasciarlo agli ospiti che, praticamente senza lunghi a disposizione, cercheranno azioni brevi e continue incursioni a canestro, con il formidabile trio di esterni Gnaccarini (ex Roseto), Maggiotto (ex Falconara) e Bastone (top cannoniere del girone lo scorso anno con Mola).

L’attenzione alla fase difensiva ed il controllo del ritmo del gioco saranno forse le chiavi della gara, ma Capitanelli & Co. possono e devono far leva anche sul gioco offensivo, che nell’unica partita casalinga di questo avvio di campionato è stato messo in ottima luce nella vittoria contro Monteroni.









WE'RE ORTONA IMPEGNATA IN CASA CON BISCEGLIE



La prossima giornata di Campionato vedrà la We're Basket impegnata nello scontro interno contro i Lions Bisceglie. I pugliesi si presentano sul parquet del PalaMelilla da imbattuti, merito delle ottime prestazioni di Potì, Antonelli e compagni nei primi tre incontri di campionato, rispettivamente contro Montegranaro, Isernia e Taranto. Uno dei maggiori punti di forza dei Lions è senza dubbio la difesa, con appena 58.6 punti concessi di media a partita alle proprie avversarie.

La We're, che torna davanti al proprio pubblico dopo la brutta performance di Giulianova, avrà senza dubbio un gran da fare per centrare il secondo successo stagionale e pareggiare il bilancio vittorie/sconfitte, ma è anche tanta la voglia di rivalsa di Capitan Di Carmine&Co per dimostrare di che pasta è fatta la squadra di Coach Di Salvatore.

Appuntamento, quindi, Domenica 23 Ottobre 2016 alle 18.00 sempre al PalaMelilla di Ortona.