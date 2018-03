Teramo 1960 contro la sorpresa Luiss Roma. Campli: trasferta a Matera

ABRUZZO. Anticipo di lusso nel Girone C della Serie B. Domani pomeriggio (palla a due ore 18:00), i biancorossi de La Meta Teramo giocheranno in trasferta contro una delle battistrada del torneo, la Luiss Roma per la 4^ giornata di andata. I laziali dividono la prima posizione, a punteggio pieno (6), con Palestrina, Valmontone e Napoli (quest’ultimo nel recupero della 2^ di campionato ha superato la Stella Azzurra Roma con il finale di 90-64).

Per gli uomini di Bianchi si tratta di un match non facile visto che, la squadra dell’Università Romana, ha nel suo dna difesa aggressiva, ritmo alto e facile contropiede. Un motivo in più, la presenza nel roster capitolino di due teramani: Faragalli (figlio dell’ex preparatore biancorosso Domenico) e De Dominicis. Sul parquet anche il giovane pescarese Di Fonzo.





All’appuntamento contro una delle rivelazioni del campionato,coach Bianchi non sa se potrà schierare dall’inizio Tessitore bloccato in settimana dal mal di stagione.

La sfida di domani pomeriggio (ore 18:00) si giocherà nel PalaLuiss di Via Martino Longhi, 2 e sarà diretta dalla coppia siciliana Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (Sr) e Antonio Giuseppe Giordano di Gela.

Il Giulianova invece affronterà Monteroni in trasferta. Impegno ostico anche per il Campli, ospite sul parquet di Matera.