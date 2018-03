Serie B. È derby Giulianova-Ortona. Amatori Pescara a San Severo

ABRUZZO. Dopo la vittoria casalinga contro Monteroni l’Amatori torna in campo, domenica alle 18:00, contro un’altra compagine pugliese. Rajola e compagni, per la terza giornata del campionato di serie B andranno a far visita alla quotata Cestistica San Severo nel caldo Palasport intitolato a Falcone e Borsellino.

Le due squadre si ritrovano dopo l’appassionante semifinale playoff dello scorso maggio e un momento chiave della serie fu proprio su quel parquet, nell’ultimo quarto di Gara 2, quando l’Amatori riuscì a pareggiare la serie prima di vincere poi 3-1.

In quell’occasione, San Severo perse per infortunio Andrea Quarisa, forte pivot che figura nel roster anche quest’anno ma che non è ancora a disposizione di coach Coen (confermatissimo) proprio per questo infortunio, fortunatamente in via di guarigione.

Oltre a Quarisa, il blocco dei confermati comprende Di Marco, Ciribeni, Cena e l’ala Iris Ikangi, italiano di origini congolesi, convocato anche nella Nazionale Under 20 di coach Sacripanti. Ikangi lo scorso anno è stato l’MVP dell’All Star Game della Serie B, giocando al fianco dei nostri Timperi (ora a Mantova) e Simone Pepe, che in quell’occasione segnò 17 punti.

Quattro i nuovi acquisti di San Severo: da Bisceglie l’ala pivot Cecchetti, da Montegranaro il play Fabi, da Martinafranca il pivot Morgillo e, ancora da Bisceglie, il giocatore forse più atteso, Mauro Torresi, che dopo 4 stagioni in terra barese ha scelto di rimanere in Puglia per giocare a San Severo. 17 punti per lui nella prima gara, ben 32 nella seconda. I punti della guardia giallonera non sono comunque bastati alla Cestistica per evitare di cadere domenica scorsa, sul parquet di Ortona, di fronte ad una squadra molto competitiva che, seppur priva dei suoi due elementi migliori, ha inflitto ai dauni una sonora sconfitta che nell’ambiente ha causato un po’ di maretta. Ragion per cui l’Amatori si troverà certamente davanti una squadra molto arrabbiata e desiderosa di rialzarsi subito.





Coach Salvemini arriva a questa gara dopo una settimana positiva di lavoro, in cui il solo Luca Guerra è ancora fermo ai box. Buone notizie invece da Leonardo Del Sole, tornato a lavorare a pieno regime come tutti gli altri effettivi.

Per quanto a questo punto della stagione le statistiche siano da prendere davvero con le pinze, fa piacere segnalare come il nostro Emidio Di Donato sia il leader dei rimbalzi offensivi di tutta la Serie B (ben 14) mentre Paolo Pelliccione comanda la classifica delle stoppate del girone D (soltanto lui a 4 deviazioni positive).

Ci si aspetta quindi una bella partita di pallacanestro, che sarà diretta dagli arbitri avellinesi Giovanni Roca e Pietro Rodia, davanti al solito grande pubblico di San Severo al quale speriamo si aggiungeranno anche tanti pescaresi che vorranno seguire la squadra.

Appuntamento quindi per domenica alle ore 18. Chi resterà a casa potrà seguire come sempre gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook e sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro.

Derby in casa invece per il Giulianova che dopo la sconfitta di Taranto ospita l'Ortona.