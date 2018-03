La Proger vince a Ferrara

FERRARA. Una Proger Chieti tutto cuore espugna il PalaHilton Pharma sotto gli occhi del presidente Di Cosmo. Dopo aver sofferto per buona parte della partita e aver subito nel primo quarto la fisicità degli uomini di coach Trullo, gli uomini di Galli escono vittoriosi da un campo non facile e dinanzi a un pubblico molto caloroso. Ben cinque giocatori in doppia cifra per Chieti e su tutti una prestazione magistrale di capitan Sergio che, nel momento topico della partita, ha praticamente spento tutte le possibilità di Ferrara per rimettersi in partita. Dopo un primo quarto da dimenticare, Chieti ha la forza di reagire e di giocarsela punto a punto. A fine partita, grande soddisfazione da parte di tutto l’entourage biancorosso e anche dai tifosi giunti numerosi dal colle.



CRONACA

Chieti scende in campo con Piazza, Golden, Davis, Allegretti e Mortellaro; rispondono gli estensi con Moreno, Cortese, Roderick, Bowers e Pellegrino. Pronti via, e subito Cortese scalda il numeroso pubblico del PalaHilton Pharma con una tripla. Chieti, dal canto suo, gioca con intelligenza e con Mortellaro crea scompiglio nell’area biancoblù. La partita viaggia sul piano dell’equilibrio, finché Bowers e Roderick non danno una sterzata in direzione Ferrara, innestando un parziale di 5-0, portando gli estensi sul +5 (14-9). Con il passare dei minuti, Ferrara limita la rapidità di Golden (due volte stoppato da Pellegrino in penetrazione) e raddoppiano la marcatura su Mortellaro. In fase offensiva, gli estensi sono particolarmente letali e rapidi, Chieti ha delle inspiegabili amnesie difensive e permette a Ferrara di toccare anche i +13 di vantaggio (28-15). Il primo quarto termina sul 29-19, con Chieti che faticosamente riesce a pungere la difesa estense.

Nella seconda frazione, prosegue ininterrotta la marcia degli estensi con il solito Cortese sugli scudi, sebbene Chieti inizi progressivamente a crescere. Le maglie difensive della Proger si chiudono a dovere, Davis e Piccoli giganteggiano e a tre minuti al termine, Chieti si trova a -6 (39-33). Ferrara non riesce a concretizzare come accaduto nei primi minuti e Chieti ne approfitta. Negli ultimi cinque minuti del quarto, Ferrara raccoglie solo due punti, grazie ad una penetrazione di Ibarra. Il secondo quarto termina sul 41-40, con Chieti che limita finalmente la rapidità di Ferrara e rimette sui binari una partita iniziata decisamente male.

Alla ripresa dall’intervallo lungo, Ferrara torna subito avanti, sfoderando un parziale di 7-0 in un minuto e andando sul +8 (48-40). Coach Galli chiama timeout per scuotere i suoi, ma la musica non sembra cambiare. Pellegrino sotto canestro domina, portando gli estensi sul +10 (50-40). Il solito Davis prova ad accorciare le distanze, e prima con una penetrazione e poi con un 1 / 2 dalla lunetta. Chieti cresce, sia in attacco che in difesa e a cinque minuti dal termine pareggia i conti (52-52) grazie ad un ritrovato Golden e un Davis in grande spolvero. Trullo chiama timeout, gli estensi tornano sul parquet rinvigoriti dalle indicazioni e con Roderick tornano nuovamente sopra. La Proger non si scompone, chiudendo il quarto in situazione di parità, 59-59. Il finale si preannuncia incandescente, con il pubblico di casa imbufalito per alcune, a lor dire, discutibili decisioni arbitrali.

L’ultimo quarto si apre con una conclusione di Golden, che porta la Proger in vantaggio (59-61). Ferrara non ci sta e, spinta dal suo pubblico, cerca di tornare alla rapidità che l’ha contraddistinta dall’inizio del quarto. Chieti risponde bene all’offensiva estense e con un Gigi Sergio maestoso idal perimetro e grazie una difesa di granito, si porta sul +15 (60-75). Mancano 7’ alla fine ma i giochi sembrano ormai fatti. Il PalaHilton Pharma è gelato, la Proger vola e sulle ali dell’entusiasmo tocca addirittura i +19 (61-80). Col passare dei minuti, Chieti va in controllo e Ferrara prova una reazione disperata che non sortisce nulla di rilevante. La Proger porta a casa la vittoria in scioltezza chiudendo avanti di 12 (72-84).

BONDI FERRARA – PROGER CHIETI 72-84 (29-19, 41-40, 59-59, 72-84)

BONDI FERRARA: Soloperto, Mastellari, Ardizzoni ne, Zani ne, Mastrangelo ne, Cortese 16 (6/18, 4/10 da due, 2/8 da 3), Mancini ne, Bowers 17 (7/10, 6/7 da due, 1/3 da 3), Moreno 8 (3/5, 2/2 da due, 1/3 da tre), Pellegrino 15 (7/12 dal campo), Roderick 14 (6/18, 1 / 2 da due, 1/3 da tre), Ibarra 2 (1/3, 1 / 2 da due, 1 / 3 da tre) Coach: Antonio Trullo

PROGER CHIETI: Golden 21 (6/13, 5/12 da due, 1/1 da tre), Mortellaro 16 (6/8), Piazza, Allegretti 6 (3/5, 3 / 4 da due, 0/1 da tre), Venucci 5 (3/5, 3 / 4 da due, 0/1 da tre), Piccoli 10 (4/8, 2/4 da due, 2/4 da tre), Ippolito ne, Zucca, Sergio 10 (4/7, 2/3 da due, 2/4 da tre), Davis 16 (5/12, 3/5 da due, 2/7 da tre) Coach: Massimo Galli