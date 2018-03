Basket. Partono malissimo i play-out per Vasto. Taranto vince 64-61

TARANTO. Inizio in salita per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nella serie playout che deciderà chi giocherà in serie B anche nella prossima stagione. I biancorossi sono scesi in campo a Taranto per la prima delle due sfide in terra pugliese prima di approdare, venerdì sera, al PalaBcc di Vasto. Ierbs e compagni hanno ceduto il primo punto alla Casa Euro Taranto che si è aggiudicata il match con appena tre punti di scarto. Inizio positivo per la squadra di coach Luise che riesce a trovare buone soluzioni offensive tanto da chiudere avanti 18-16 il primo quarto. Nel secondo parziale emergono i padroni di casa, riuscendo a piazzare una mini-fuga sul 30-18 che però viene ricucita dai vastesi. Al riposo lungo si va con il punteggio di 39-31 per Taranto. Nella ripresa la Vasto Basket si rifà sotto, arrivando a stretto contatto con i padroni di casa, trascinati da Circosta, senza però trovare mai il sorpasso. Ultimo e decisivo quarto che vede le due squadre lottare punto a punto (lo score finale della frazione sarà infatti di 16 pari) con i biancorossi che riescono ad arrivare fino al -1 con Tracchi. Negli ultimi minuti ad alta intensità è la squadra di coach Putignano ad avere la meglio, chiudendo la sfida sul 64-61.

I biancorossi ora dovranno mantenere alta la concentrazione e ripresentarsi martedì a Taranto con la consapevolezza di poter arrivare a conquistare un risultato positivo. Riuscire a vincere una sfida fuori casa sarebbe un buon viatico per approcciare poi nel migliore dei modi il match del PalaBCC.



Casa Euro Bk Taranto - Bcc Generazione Vincente Vasto 64-61 (16-18, 23-13, 9-14, 16-16)



Casa Euro Bk Taranto: Osmatescu 5, Circosta 23, Malfatti 8, Orlando 8, Potì 2, Conte, Tinto 3, Stola, Della Torre 2, Bastoni 13. Coach: Putignano

Bcc Generazione Vincente Vasto: Grassi 8, Dipierro 12, Tracchi 15, Di Tizio 3, Ierbs 2, Jovancic 13, Casettari 4, Tabbi 4, Pace, Cordici ne. Coach: Luise