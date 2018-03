Basket. Amatori Pescara inarrestabile: con Montegranaro 13esima vittoria di fila

MONTEGRANARO. Neanche la corazzata Montegranaro è riuscita a fermare la fantastica corsa dell’Amatori arrivata a 13 vittorie consecutive.

Al termine di una gara di equilibrio e intensità da playoff i biancorossi di coach Salvemini vincono con una “bomba” del solito Simone Pepe sul suono della sirena, mandando in visibilio i circa 400 tifosi giunti da Pescara.

Primi due quarti in assoluto equilibrio senza che nessuna delle due squadre riesca a fare strappi importanti alternandosi al comando con vantaggi massimi di tre o quattro punti e andando al riposo lungo in perfetta parità sul 41 – 41 con un grande Emidio Di Donato autore di 11 punti con 3 su 3 da dietro l’arco.

Alla ripresa del gioco Pescara morde di più in difesa e mantiene alte percentuali con i giovani Marco Timperi e Matteo Bini che colpiscono dalla lunga distanza sopperendo ad una serata insolitamente non prolifica di Capitan Rajola, chiudendo il terzo tempino sul +5 (55 – 60).

Sotto canestro oltre al sempre presente Di Donato, la coppia Capitanelli – Polonara si alterna con successo chiudendo tutti gli spazi ai quotati lunghi veregrensi Rosignoli e Serino, mentre sul perimetro un positivo JJ De Vincenzo permette a Pepe e Rajola di ricaricarsi in panchina.

L’ultimo quarto è un fiume di emozioni. In un continuo botta e risposta, l’Amatori conserva sempre i due possessi di vantaggio fino a 45 secondi dal termine quando un molto dubbio fischio arbitrale contro Pepe e due banali palle perse consentono ai padroni di casa di riacciuffare la parità sul 75-75 a 11 secondi dal termine. Coach Salvemini chiama time out per rimettere in zona d’attacco e disegnare l’ultima azione: blocco per Simone Pepe che in uscita si alza da circa 7 metri e brucia la retina per il tripudio dei pescaresi e la cocente delusione dei padroni di casa che vedono anche sfumare il primo posto per la contemporanea vittoria di San Severo a Falconara.

Un’altra prova di grande crescita e maturità di squadra per il team del Presidente Di Fabio con cinque uomini in doppia cifra contro quella che è considerata la compagine più accreditata alla vittoria finale. Ora rimane l’ultimo atto della regolar season Sabato 23 aprile (inizio ore 20,30 con ingresso gratuito) contro la già retrocessa Geofarma Mola. Poi saranno Play Off e con questa Amatori il divertimento è assicurato.

La grande vittoria dei ragazzi di Salvemini ha concluso una bellissima giornata di Pallacanestro iniziata al mattino con un quadrangolare di MiniBasket tra le due società di Montegranaro e le due società pescaresi (Amatori e Pescara Basket) con i bambini che dopo il pranzo insieme hanno tifato e gioito per i loro beniamini.



PODEROSA MONTEGRANARO vs AMATORI PESCARA 75 – 78



PODEROSA MONTEGRANARO: Rossi 12, Broglia 12, Trionfo 3, Di Trani 13, Rosignoli 7, Fabi 2, Sanna, Serino 9, Gatti 6, Diomede 11. Coach Steffe’

AMATORI PESCARA: Pepe 17, Rajola, Di Donato 18, Capitanelli 10, Mar. Timperi 14, De Vincenzo 3, Bini 10, Polonara 6, Di Fonzo ne, Matt. Timperi ne. Coach Salvemini