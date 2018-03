Basket. Giulianova sbanca Vasto 47-63

VASTO. Tra Bcc Vasto ed Etomilu Globo Giulianova ci si aspettava una partita dura, combattuta ed a basso punteggio e così è stato, vista anche l'importanza della posta in palio tra due formazioni che per motivi diversi si giocavano gran parte del campionato.

Come si diceva quella tra i biancorossi vastesi ed i giallorossi giuliesi è stata una gara magari non bellissima ma sicuramente intensa dove entrambe le formazioni hanno dato il massimo per portare a casa i due punti. Alla fine ha prevalso, con il punteggio finale di 47-63, l'Etomilu Globo Giulianova che con un'ottima seconda parte di gara ha fiaccato la resistenza dei padroni di casa. Tra i giallorossi ottime le prestazioni dei lunghi Matrone e Diener, autori di 28 punti in due, e di Bartoli che ha chiuso la gara con il 60% da 2 ed il 50% da tre punti

Fin dalle prime battute i ragazzi di Francani, a differenza delle ultime uscite stagionali, approcciavano meglio la gara non consentendo ai padroni di casa di esprimere il loro gioco abituale e costringendoli a percentuali al tiro decisamente basse, complice anche la non buona serata dei loro leader offensivi Tracchi e Jovancic. Dopo aver chiuso il primo quarto avanti di un possesso (15-17) l'Etomilu Globo controllava il gioco anche nella seconda frazione non permettendo mai ai biancorossi di mettere il naso avanti. Il vantaggio pur non elevato si manteneva costantemente sui 4-5 punti fino al 22-28 che mandava le due squadre negli spogliatoi

Nella seconda metà gara si concretizzava il capolavoro giuliese. I ragazzi di Francani, grazie ad un buon gioco corale, mettevano subito il turbo arrivando anche sul +14 (24-38 al 24'30"), poi si rilassavano un attimo di troppo subendo, ma resistendo, al ritorno dei padroni di casa che con 4 triple: 3 di Di Pierro e 1 di Jovancic, tornavano sul -2 (38-40 al 27'20"). Diener con un canestro da 2 fermava l'emorragia di punti e da lì in poi iniziava una cavalcata trionfale (39-43 al 30') che trovava compimento in un grandissimo ultimo quarto di gioco. L'Etomilu Globo infatti negli ultimi 10', in un crescendo rossiniano, prendeva letteralmente il largo passando nel giro di 4' dal 42-46 del 32' al 44-57 del 36'. Vasto non ne aveva proprio più e Gallerini e soci potevano controllare il punteggio fino al +16 finale (47-63) che regalava il ventesimo punto in classifica ai giallorossi.



BCC VASTO - ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 47-63 (15-17, 22-28, 39-43)



Vasto: Di Pierro 11, Tracchi 8, Di Tizio 9, Jovancic 9, Casettari 5, Grassi 2, Ierbs, Pace 3, Cordici, Tabbi. All. Luise

Giulianova: Sacripante 3, Diener 15, Bartolozzi 3, Bartoli 13, Gallerini 7, Matrone 13, Cianella 3, Di Diomede ne, Magazzeni ne, De Angelis 6. All. Francani