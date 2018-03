Basket. Campli torna grande in casa. Schiantata Martina Franca 85-56

CAMPLI.La Globo Infoservice Campli inizia il 2016 così come aveva lasciato nel 2015. Ovvero con una vittoria che serve a consolidare il terzo posto in classifica. Anche contro il Martina Franca, al “Pala Borgognoni”, i farnesi non hanno sofferto nel portare a casa i due punti. Chiudendo il girone di andata con l’ottimo bottino di dodici vittorie, che, per una formazione ambiziosa ma pur sempre neopromossa, rappresentano un risultato positivo. Nel roster dei pugliesi ben tre argentini: oltre a Marengo, l’ex Roseto D’Arrigo fermo in panchina per un infortunio e l’ex applaudito Bergamin. Ma, sin dall’avvio, la differenza tra le due compagini, risulta essere evidente. E così ci pensa Petrazzuoli a mettere le cose in chiaro: 9-0 fino al +12, con Duranti, sul 20-8 al 9’. Gli errori della squadra di coach Russo si moltiplicano innescando, per lo più, anche diversi contropiedi per Campli. Che a metà secondo periodo è avanti nettamente, 31-13 fino a toccare il +19 al suono della sirena di fine primo tempo, 44-25. La veemenza della squadra di coach Millina non si placa neanche dopo l’intervallo lungo. Anzi un canestro di Di Giuliomaria permette di toccare quello che, anche alla fine, sarà il massimo vantaggio: +29 sul 56-27. Martina Franca, con Dell’Agnello, arriva a toccare il -18 sul 71-53 e questo sarà il momento in cui gli ospiti saranno più vicini ai padroni di casa. Nell’ultima parte del confronto coach Millina dà spazio e minuti, oltre 7, al giovane Stucchi, ma perde anche capitan Montuori per un colpo fortuito ricevuto al naso che lo costringe a raggiungere gli spogliatoi anzi tempo. Si spera, dopo accurati controlli nei prossimi giorni, che non sia nulla di più di un semplice duro colpo. Petrucci riporta la Globo Infoservice a sfiorare il trentello fino all’85-56 che viene decretato alla sirena conclusiva. Un’altra vittoria per i farnesi che non sembrano conoscere soste nella loro marcia. Che, tra poche ore, vivrà un altro capitolo quando, di nuovo al “Pala Borgognoni”, arriverà Mola Bari per la prima di ritorno.

TABELLINO

CAMPLI: Montuori 4, Bottioni 5, Duranti 10, Di Giuliomaria 18, Petrazzuoli 13, Fattori 10, Petrucci 12, Serroni 10, Stucchi, Mirone 3. Coach: Millina

MARTINA FRANCA: Lombardo 1, Caroli, Cunico 12, Dell’Agnello 13, Bergamin 9, Semeraro ne, D’Arrigo ne, Varrone 9, Spera 6, Marengo 6. Coach: Russo

ARBITRI: Santilli di Recanati e Centonza di Grottammare

NOTE: parziali: 22-13, 44-25, 65-38. Fallo tecnico fischiato a Duranti. Nessuno è uscito per cinque falli. Tiri liberi: Campli 16/20 Martina Franca 12/18. Tiri da due punti: Campli 24/48 Martina Franca 19/39. Tiri da tre punti: Campli 7/18 Martina Franca 2/17.