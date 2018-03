Basket. L'Ortona non può nulla contro la capolita Falconara (92-76)

ORTONA. Seconda sconfitta per la squadra ortonese che in casa soccombe contro la capolista Sandretto Falconara, la corazzata marchigiana rispetta i pronostici e continua a guidare la classifica del girone D del campionato di Serie B.

Primo quarto con la We’re che non riesce a costruire il proprio gioco e commette troppi errori dalla lunga distanza, permettendo al Falconara di raggiungere il + 10 in 7 minuti di gioco. La squadra marchigiana allunga il passo terminando la frazione di gioco con il punteggio di 26 a 10.

Anche nel secondo quarto la corazzata di Falconara, trascinata da Alessandri conduce agilmente il gioco e si porta a + 20, i ragazzi di coach Sorgentone soffrono la fisicità degli avversari e la precisione dei tiri da tre. A due minuti dalla fine della seconda frazione la compagine ortonese inizia a mostrare il carattere, recuperando punti preziosi e arrivando a – 13 al termine del quarto ( 37 a 50).

Fa bene la pausa agli ortonesi che rientrano in campo carichi e mostrano subito di voler cambiare la partita, tre triple di Gialloreto e una bella azione sotto canestro portano la We’re a – 3.

Nonostante il gioco ritrovato l’Ortona non riesce però ad arginare la squadra avversaria che in attacco sbaglia pochissimo e porta a casa anche il terzo quarto per 75 a 64.

Ultima frazione di gioco che ha visto i giocatori marchigiani mostrare del nervosismo davanti alla ripresa della We’re, ma la superiorità tecnica di alcuni giocatori del Falconara come Alessandri ( 26 punti) e Tessitore (15 punti) hanno permesso alla capolista di portare a casa il quarto successo consecutivo con il punteggio di 92 a 76.

Qualche recriminazione per l’Ortona che avrebbe potuto sicuramente gestire diversamente il match.

TABELLINO

We’re: Di Carmine Gianluca 5, Gialloreto Fabrizio 20, Musso Victorio 12,, Brown Xavier 6,Leo Arcangelo 7, Martone Raffaele 10, Diomede Manuel 14, Martelli Alex , Comignani Ernani 2, coach Domenico Sorgentone

Falconara: Pozzetti Simone 2, Ruini Fabio 10, Battagli Matteo, Alessandri Filippo 26 , Maganza Marco 9, Eliantonio Giacomo 10, Mastroianni Matteo 7, Micevic Marko 13 , Tessitore Gennaro 15, coach Reggiani Andrea