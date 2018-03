Basket. Esordio amaro per il Giulianova che cade 67-43 a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO. Esordio in campionato sfortunato l'Etomilu Globo Giulianova che è uscita sconfitta dal campo tradizionalmente avaro di soddisfazioni di Porto Sant'Elpidio. I giallorossi giuliesi, per l'occasione in casacca blu scuro da trasferta, hanno dovuto cedere l'onore delle armi ai ragazzi di coach Schiavi che hanno portato a casa il bottino pieno grazie al 67-43 finale. In casa Etomilu da rimarcare l'assenza di Simone De Angelis che ha privato coach Francani di importanti rotazioni.

Eppure la partita non era iniziata male per i colori giuliesi che grazie ad un positivo Bartoli ed al "solito" Gallerini si tenevano in scia ai padroni di casa che trovavano buone cose da Luca Rossi. Dopo i primi 10' il punteggio vedeva Porto Sant'Elpidio avanti solo di una lunghezza (14-13) ma sarebbe stato il secondo quarto a decidere le sorti della gara. Giulianova lottando con le unghie e con i denti arrivava al 14' sul -4 (24-20), grazie a due liberi di Bartolozzi, ma da lì in poi i ragazzi di Francani si bloccavano trovando con difficoltà la via del canestro. I padroni di casa, infatti, sospinti dall'ex Andreani, mettevano a segno un parziale di 13-4 (37-24 al 20') che dava un chiaro indirizzo alla gara.

La pausa non aiutava l'Etomilu Globo che, complice le basse percentuali al tiro, vedeva Porto Sant'Elpidio allungare nel punteggio in modo deciso fino al 57-30 che chiudeva il terzo quarto ed in pratica anticipatamente anche la gara.

Nell'ultimo parziale, con la partita ormai in ghiaccio, entrambi i coach davano spazio a tutti gli effettivi fino al 67-43 che mandava le squadre negli spogliatoi.

Prossimo impegno per i giallorossi, sabato prossimo in casa contro Montegranaro.

Ecoelpidiense Stella P.S.Elpidio – Etomilu Globo Giulianova 67-43 (14-13; 37-24; 57-30)

Arbitri: D’Orazio di Vittorio Veneto e Perocco di Ponzano Veneto

Ecoelpidiense Stella P.S.Elpidio: Caridà, Torresi 2, Andreani 11, Boffini 9, Romani 7, Rossi 7, Cavoletti, Tortù 19, Vallasciani 6, De Leo 4. All: Schiavi

Etomilu Globo Giulianova: Diener 4, Bartoli 8, Cianella, De Angelis 4, Magazzeni, Di Diomede, Bartolozzi 12, Scarpetti, Gallerini 10, Sacripante 1. All:Francani