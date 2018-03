Basket Serie A2. Venerdì Roseto impegnato nel Memorial D'Annunzio

ABRUZZO. Il Roseto, dopo il Torneo degli Angeli a L’Aquila, è tornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni Preseason.

Sul calendario del team biancazzurro ci sono due date segnate in rosso: si tratta di venerdì 18 e sabato 19 settembre 2015, giorni in cui Marini e compagni saranno impegnati a Campli in occasione del Memorial “Nino Di Annunzio”, che si giocherà al PalaBorgognoni. Oltre gli Sharks e i padroni di casa di Campli, le altre due squadre partecipanti saranno Ortona e Rieti. Due squadre di B e due di A2, dunque, per un torneo che si preannuncia avvincente. La società farnese ha già reso noto il programma della prima giornata (venerdì 18), che seguirà questa scaletta: ore 19.00 Rieti-Ortona; ore 21.00 Campli-Roseto Sharks.

Per quanto riguarda invece la seconda giornata (sabato), le perdenti del venerdì si sfideranno alle ore 19.00, mentre le vincenti si contenderanno il primo posto alle 21.00. Gli Sharks, salvo imprevisti, dovrebbero schierare anche il nuovo arrivato, Kyle Weaver: ovviamente c’è tanta attesa per vedere all’opera l’ex giocatore dei Thunders, anche se bisogna tenere a mente che ha iniziato ad allenarsi con la squadra da pochi giorni, e, di conseguenza, che la sua condizione non è ancora al top.

Occhi sulla campagna abbonamenti invece per la Proger Chieti. Fresche di stampa le tessere d’abbonamento saranno in vendita, a partire da mercoledì 16 settembre in diversi punti vendita, consultabili sul sito ufficiale del club. Le gare comprese nell’abbonamento sono 14: Euro120.00 Tribune Interi, ridotti Euro 90.00 (Costo biglietti euro 12.00/9.00). Curve, interi euro 100.00, ridotti Euro 70.00. (Costo biglietti euro 9.00/7.00).

La campagna abbonamenti si chiuderà il 4 Ottobre, giorno della prima gara casalinga di campionato. Coloro che hanno già prenotato e saldato l’abbonamento entro il 31 agosto potranno recarsi in Sede per ritirare la tessera, sempre a partire da mercoledì 16 Settembre.