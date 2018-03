Basket. Il Giulianova riprende il volo. Superato 69-53 il Palestrina

GIULIANOVA. La Globo Giulianova riprende a volare e nella penultima giornata fase regolare schianta la Pall. Palestrina, avversario ostico come dimostra anche la classifica. Il 69-53 finale non rende del tutto merito ai giallorossi che avanti anche di 26 lunghezze sul 53-27 negli ultimi minuti, complice un po' di nervosismo, hanno concesso qualcosina agli avversari. Tra le file giuliesi consueta grande partita di Gallerini, dopo 27' in campo già con 20 punti sul tabellino, e del terzetto Marmugi-Travaglini-Gilardi, vere spine nel fianco dei laziali.

Coach Francani sceglieva di partire con Sacripante, Gilardi, Gallerini, Travaglini e Marmugi. Longano rispondeva con Rossi, Perna, Brenda, Samoggia e Di Giacomo. Gli ospiti partivano subito bene portandosi sul 5-4 ma era solo un fuoco di paglia. Giulianova con un ottimo Travaglini prendeva per mano la situazione e tra forte difesa e attacco efficace iniziava a mettere le mani sulla partita. Dopo un parziale di 7-0 (12-4) coach Longano rimescolava le carte in tavola mettendo in campo Omoregie al posto di uno spento Di Giacomo. Il lungo ospite si batteva con tenacia ed abnegazione ma la Globo ne aveva di più (16-8 al 10'). La tripla di tabella di Sacripante portava i giallorossi sul +11 (21-10) e grazie ad un Gallerini in serata di grazia la Globo minuto dopo minuto allungava nel punteggio costringendo gli ospiti ad una difficoltosa rimonta nella seconda metà gara (38-23 al 20').

Al ritorno in campo Gilardi metteva subito in chiaro le cose facendo capire che la Globo non aveva intenzione di lasciare la posta in palio (40-23). I giallorossi in totale controllo macinavano gioco e il vantaggio aumentava con il passare dei minuti arrivando fino ad un eloquente 53-27 a 4' dalla fine del quarto. Gli ospiti con uno scatto d'orgoglio in chiusura di parziale ricucivano parte dello svantaggio portandosi sul -19 (58-39) ma l'impressione era che la partita ormai era finita in "ghiaccio". Gli ultimi 10' infatti non avevano più niente da dire con la Globo che in scioltezza gestiva il vantaggio fino al traguardo del 40'. 69-53 il punteggio finale, un +16 che premia i ragazzi di coach Francani rilanciandoli in classifica in vista della fase ad orologio che inizierà tra due settimane, prima però l'ultima giornata di campionato da disputare sul campo del Porto Sant'Elpidio

GLOBO GIULIANOVA - CITYSIGHTSEEING PALESTRINA 69-53 (16-8, 38-23, 58-39)

Arbitri: Marco Vita di Ancona e Francesco Galassi di Recanati

GLOBO GIULIANOVA: Marmugi 17, Gilardi 10, Sacripante 3, Cianella 2, Pira 4, Mennilli, Caruso ne, Travaglini 13, Marinucci, Gallerini 20. All.: E. Francani

CITYSIGHTSEEING PALESTRINA: Baroni 1, Perna 6, Rossi 12, Molinari, Omoregie 12, Di Giacomo 9, Cara ne, Brenda 7, S. Perna ne, Samoggia 6. All.: F. Longano