Basket. Il Vasto vince soffrendo 69-59 contro il Fondi

VASTO. Sofferta per mezz’ora poi grande Vasto Basket nell’ultimo decisivo periodo con il 69-59 finale che vale la quarta vittoria consecutiva, Vasto sogna. Primo quarto Vasto Basket in difficoltà e colpita dalle triple dei laziali che mettono paura con Perini e le due bombe di Cappiello (miglior marcatore del match con 18 punti) che portano Fondi sul 12-17 che chiude il primo periodo condito da diversi errori dei vastesi.

Nel secondo tempo Fondi scappa addirittura sul +6(16-22) ancora con una tripla di Cappiello ma la Vasto Basket inizia a carburare e a suon di triple diminuisce il distacco, poi la tripla di Durini riporta il match quasi in parità e i liberi di Serroni portano avanti i biancorossi(30-29). Su tutti Di Carmine autore di 12 punti(con i 17 finali topscorer dei vastesi).

Al rientro dagli spogliatoi il PalaBcc s’infiamma con le triple di Sergio, in ombra fino a quel momento, e Serroni e il canestro da sotto di Marinelli che porta Vasto sul +9(38-29). Fondi però non cede e si riporta sotto a suon di triple(quattro nel terzo quarto) raggiunge e supera(49-51) i padroni di casa non al top come nelle precedenti occasioni e costretti ad aggrapparsi ai liberi.

Nel quarto e ultimo periodo i ragazzi di coach Di Salvatore giocano con gli occhi della tigre, Fondi si riporta avanti(51-53) ma si ferma li, esce fuori la Vasto Basket che trascinata dai 7 punti di Marinelli piazza un parziale mortifero di 13-0 che mette in ginocchio i laziali. Sul finale la tripla di Sergio suggella il successo nella bolgia del PalaBcc.

Sabato 7 dicembre anticipo in terra romana per la Vasto Basket impegnata in casa della Stella Azzurra Roma(palla a due ore 18).

TABELLINO (12-17; 30-29;49-51)



VASTO: Dipierro 12, Serroni 7, Sergio 14, Di Carmine 17, Marinelli 11, Di Tizio 0, Durini 8, Ierbs ne, Sabetta ne, Salvatorelli ne. All. Di Salvatore Sandro

FONDI: Pietrosanto 5, Cappiello 18, Perini 7, Lilliu 17, Gattesco 2, Romano 4, Porfido 6, Di Rocco, Refini ne, Di Marzo ne. All. Di Fazio Franco

ARBITRI: Guarino e Barbiero di Campobasso

NOTE: Fallo tecnico a Pietrosanto(38’, 62-53)

