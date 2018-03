Basket. Riscatto Amatori Pescara in Gara 2 play-off. Superata 69-64 Scauri

PESCARA. Al termine di una partita strana l'Amatori porta a casa la vittoria che rimanda il verdetto finale su chi passerà il turno a domenica 12 maggio. I biancorossi hanno controllato per gran parte del match toccando vantaggio considerevoli, salvo poi subire il ritorno degli ospiti proprio nel finale di gara e rischiare di vanificare tutto il ben fatto. L'importante comunque era riportare la serie in parità e Pescara è riuscita pienamente nel suo intento tanto che fra tre giorni, a Scauri, si potrà giocare le proprie chance per arrivare a quello che sarebbe un risultato storico: raggiungere le semifinali in serie B. Ad attendere la vincente della partita di spareggio ci sarà Madogas Natural Energy BNB che in due partite ha liquidato Ostuni, confermandosi come la maggior pretendente al salto di categoria.

Come detto i pescaresi hanno avuto le mani sulla partita fin dai primissimi minuti, raggiungendo il +9 (20-11) a fine primo quarto e toccando il +18 (33-15 al 16') nel corso del secondo. Tuttavia, come era lecito aspettarsi, l'orgoglioso ritorno di Scauri è arrivato ed ha riportato le squadre ad una manciata di punti di distanza. Rientrati dall'intervallo lungo sul +10 (39-29), i ragazzi di coach Trullo non hanno disputato un terzo periodo allo stesso livello dei precedenti ed in tre minuti il vantaggio dei padroni di casa si è assottigliato quasi fino a raggiungere il pareggio (39-37 al 23'). L'Amatori però è stata bravissima a frenare l'incedere dell'Autosoft respingendone l'assalto e riportandola a 7 lunghezze di distanza: al 30' il tabellone recitava 53 a 46.

In avvio di quarta frazione Pescara ha piazzato nuovamente un allungo che l'ha portata sul +16 e, dato il basso punteggio, sarebbe potuto essere decisivo se agli adriatici non fosse venuto il classico “braccino” che ha lasciato a Scauri la possibilità di rientrare in partita. L'Autosoft si è rifatta sotto, ma il fortino del PalaElettra ha tenuto regalando la vittoria per 69 a 64.

Come detto tutto adesso si deciderà in quel di Scuari dove Di Carmine e soci torneranno domenica per giocarsi l'accesso alla semifinale: palla a due alle ore 19,

AMATORI PESCARA – AUTOSOFT SCAURI 69-64 (20-11; 39-29; 53-46; 69-64)

AMATORI PESCARA: Pepe 9, Di Carmine G. 12, Gilardi 17, Lagioia 10, Diener 5, Di Carmine A. ne, Mlinar 8, Maino 1, Moré, Di Donato 7. Coach: Trullo.

AUTOSOFT SCAURI: Lenardon ne, Pozzi 6, Iannone 19, Serino 17, Genovese 11, Lombardo, Torboli 2, Staffieri, Giammò 9, Pullazi. Coach: Padovano.